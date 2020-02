După ce, în această dimineață, ANM informa despre existența Codului Portocaliu pe aproape întreg teritoriul țării, cu câteva ore în urmă, a emis un nou comunicat în care e arată că temperaturile, începând cu ziua de 7 februarie, anul curent, vor scade vertiginos, potrivit playtech.ro

Codul portocaliu se menține

Codul Portocaliu de viscol se menține în vigoare pentru Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea până la ora 13.00 și, potrivit unei informări meteo, anunță viscol până sâmbătă noapte în mai multe zone. În același timp s-a extins avertizarea cod portocaliu de viscol și ninsori pentru Constanța și Tulcea până la ora 16:00. Conform informațiilor transmise de meteorologi, fenomenele își vor face simțită prezența până sâmbătă noapte în mai multe zone.

Avertizarea directorului ANM

„Vorbim despre o schimbare în regimul de temperaturi, urmează o vreme deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimieaţa. Pentru dimineaţa zilelor 7, 8, 9 şi 10 decembrie, vorbim de minime în ţară între minus 18 grade Celsius până la minus 3 grade Celsius. Cele mai coborâte vor fi în depresiuni din estul Transilvaniei. Vorbim de temperaturi coborâte cu 5 – 6 grade faţă de cele normale pentru această perioadă din calendar”, a explicat, la Digi 24, Elena Mateescu, director ANM.

Declarația Gabrielei Firea

„Am convocat Comandamentul de iarna, dupa vizitele facute azi noapte in teren, pentru a stabili modul in care vor interveni si in continuare echipajele firmelor care asigura deszapezirea, dar si cele care fluidizeaza traficul. La aceasta ora avem in teren 305 utilaje si 1025 de operatori manuali, iar noaptea trecuta s-a actionat cu 374 de utilaje si 471 de operatori.

La noapte este posibil sa mai fulguiasca, vantul va sufla slab si moderat cu viteze de pana la 25-30 de km/h, iar temperatura minima va fi de -6, 4 grade”, a transmis Primarul General al Capitalei pe Facebook.



Utilajele sunt pregătite pentru intervenție

În momentul de față, sunt pregătite pentru a interveni 334 de utilaje destinate să împrăștie material antiderapant și pentru pluguit zăpada și 415 operatori, pe timpul nopții. Totodată, sunt disponibile, în total la nivelul celor 6 sectoare, 21.260 de tone de material și soluții antiderapante. Dacă evoluția fenomenelor meteorologice o va impun e – respectiv dacă vor fi necesare transportul și evacuarea zăpezii – parcul de intervenție va fi suplimentat până la un total de 741 de utilaje.

Prioritățile echipajelor

Echipele vor interveni cu prioritate pe arterele principale, cele cu trafic STB, cu obiective sociale și instituții publice, pe pante, rampe și poduri, după care se continuă pe toate străzile din oraș. Totodată, pentru protecția persoanelor fără adăpost, echipele DGASMB realizează acțiuni de depistarea persoanelor fără adăpost, pe care le direcționează către centrele sociale din Pallady și Odessa din Calea Șerban Vodă. Echipele de intervenție DGASMB distribuie pături pentru persoanele fără adăpost care refuză cazare în centrele municipalității, precum și băuturi calde (ceai și supă). Serviciu de urgențe sociale În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are deschis continuu (24/24) un Serviciu de urgențe sociale, tel scurt 021.9524, la care bucureștenii pot sesiza cazurile de persoane fără adăpost de pe raza Municipiului București. Reamintim că Primăria Municipiului București pune la dispoziția cetățenilor numărul de telefon gratuit 0800.800.868, acolo unde aceștia pot semnala eventuale probleme apărute în urma ninsorilor/precipitațiilor.

