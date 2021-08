Potrivit unui comunicat de presă din partea Agenției Naționale Antidrog (ANA), tinerii inhalează substanța psihoactivă, numită ”funny gas” din baloane umflate cu ajutorul unui dispozitiv. Substanța este, de fapt, protoxid de azot.

„Astfel, la petrecerile organizate de regulă pe plajă, adolescenţii şi tinerii inhalează protoxid de azot (N2O) din baloanele umflate cu ajutorul unui dispozitiv (sifon) ce are încorporat un cartuş care degajă în interiorul balonului substanţa mai sus menţionată. Protoxidul de azot (N2O) – gazul ilariant, cunoscut şi sub denumirea de „funny gas”, este un sedativ incolor şi inodor şi este folosit în domeniul medical, sub supraveghere medicală, în combinaţie cu alte substanţe, în special ca anestezic, dar şi în domeniul alimentar, la prepararea cremelor de tip frişcă (inhalarea acestei substanţe fiind strict interzisă)”, a anunţat Agenţia Naţională Antidrog.