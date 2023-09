Rachetă rusească la graniță! Potrivit primelor informații, racheta a fost interceptată de apărarea antiaeriană ucraineană după care a căzut în curtea unui cetățean din localitatea Chițcani. Satul se află în Republica Moldova, în stânga Nistrului.

Informația vine de la Oleg Beleacov, șeful delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control, citat de presa din Republica Moldova.

Potrivit primelor informații, locuitorii din Tiraspol și Bender au fost speriați de explozii în jurul orei 1 dimineața. Drept urmare, mai multe echipe de geniști și anchetatori au ajuns la fața locului.

În prezent, autoritățile nu anticipează victime sau daune.

Capul exploziv al rachetei s-a înfipt în pământ în pământul dintr-o curte, dar nu a detonat, transmite Antena 3.

În noaptea de 25 septembrie, regiunea Odesa a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete. În acele incidente, o femeie a fost rănită, iar infrastructura portuară ucraineană a suferit daune semnificative. Aceste evenimente au avut un impact serios asupra securității și stabilității în regiune, fiind preocupări importante pentru autoritățile ucrainene și comunitatea internațională.

Pe atunci, o rachetă rusească a căzut în Republica Moldova, la 20 de kilometri de granița cu România. Resturile au fost descoperite de o patrulă a poliției de frontieră. Racheta din septembrie ar fi a patra care cade în Republica Moldova de la începutul războiului. Au mai existat astfel de incidente în octombrie și decembrie 2022.

Președinta Republicii Moldova a precizat în ianuarie 2023 că condamnă cu fermitate atacurile Rusiei.

Russia’s brutal war against 🇺🇦directly impacts Moldova again. 🇲🇩border police found rocket fragments near Larga village in northern 🇲🇩. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across 🇺🇦. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG

— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 14, 2023