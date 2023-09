Alertă la granița României! Autoritățile din România continuă căutările în zona în care au fost găsite resturi de drone, după atacurile rușilor asupra portului Ismail. Primarul comunei Ceatalchioi a făcut declarații alarmante legate de drona care ar fi lovit și localitatea pe care o administrează.

Într-un interviu pentru Antena 3, Tudor Cernegă a spus că dronele de război s-ar fi aflat la un moment dat deasupra caselor românilor!

În comuna Ceatalchioi nu mai e de trai. Portul Ismail, învecinat localității tulcene a fost din nou atacat de drone rusești. Toată noaptea s-au auzit bubuituri. Joi sunt efectuate căutări, iar la faţa locului sunt deja echipe de la MApN care verifică pădurile din apropiere.

Ieri au fost găsite mai multe bucăți dintr-un aparat, însă se fac în continuare căutări.

„După cum știți, tot răul a fost spre bine. E mai bine o lună jumate când eu am semnalat, ca urmare a declarațiilor mai multor localnici, că ar fi posibil ca o dronă lovită în aer să fi căzut accidental pe zona din păduri sau în zonă. Distanța locuințelor față de Dunăre, de spațiul aerian, este foarte mică. Dronele au vâjâit deasupra casei” a declarat Tudor Cernegă.

După această declarație, prefectul de Tulcea a convocat primarii din zonele limitrofe conflictului, mai exact Isaccea, Sulina, Chilia, Cheatalchioi.

„De ce nu am convocat comandamentul local pentru situații de urgență. Pierderi de vieți omenești nu am avut sau pagube materiale însemnate, în schimb panica nu era cuprinsă în manual.

Atunci domnul prefect ne-a convocat pe toți primarii, au convocat și șefii altor instituții, cărora nu vreau să le dau numele. Au făcut schimb de telefon, la orice oră m-a asigurat, mi-a explicat.

Alta era poziția mea înainte de evenimente și faptul că la acea dată consideram că suntem abandonați, iar acum pot să spun că, urmare a unor informații, am acționat, s-a găsit acea dronă, am sunat și drept urmare eu zic s-a acționat destul de profesionist. Da, posibil să fie (şi a doua dronă – n.r.). Localnicii spun că au fost seara două explozii mai puternice. Acesta a fost și unul dintre motivele care m-a determinat să mă duc când am aflat” a declarat primarul, joi, la Antena 3 CNN.