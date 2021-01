Președintele american în funcție, Donald Trump, va fi supus unei noi proceduri de punere sub acuzare, după ce Mike Pence a refuzat îndepărtarea lui. Este o premieră în istoria Statelor Unite, ca un președinte să treacă prin două astfel de proceduri într-un singur mandat. Totuși, nu se știe dacă procedura va avea suficient timp pentru a fi dusă la final. Mandatul lui Trump se va termina în 7 zile.

Vicepreşedintele Statelor Unite Mike Pence a refuzat să invoce cel de-al 25-lea amendament al Constituţiei americane pentru a-l înlocui pe preşedinte. A fost răspunsul său la ultimatumul dat de președinta Camerei Reprezentanților, care i-a cerut să-l declare pe Trump inapt să-și îndeplinească atribuțiile. “Consider că un astfel de act nu este în interesul naţiunii noastre şi nici nu corespunde Constituţiei”, i-a scris Mike Pence preşedintei Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi.

Răspunsul său negativ face sigură supunerea miercuri spre examinare de către aleşii democraţi din Camera Reprezentanţilor a actului prin care se intenţionează punerea sub acuzare a preşedintelui Donald Trump pentru “incitare la insurgenţă” în timpul asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie.

Democrații vor lansa imediat procedura de destituire a liderului de la Casa Albă . Donald Trump va fi pus sub acuzare pentru a doua oară în mandatul său. Iar acuzația este cea mai gravă adusă vreodată unui președinte în funcție: incitare voită la insurecție. Nu doar democrații, dar și mai mulți republicani din Congres s-au întors împotriva liderului lor și au anunțat direct sau au dat se înțeles că susțin destituirea acestuia. “Acesta este adevărul. Președintele a provocat toate acestea. Președintele este inapt, președintele nu este bine. Președintele trebuie să renunțe acum la controlul puterii executive voluntar sau involuntar. “, a spus Adam Kinzinger, reprezentant republican.

“Nu vrem violență, niciodată nu vrem violență, nu vrem absolut nici o violență. Și în ceea ce privește destituirea, este continuarea celei mai mari vânătoare de vrăjitoare din istoria politicii. E ridicol. Este absolut ridicol. Această punere sub acuzare provoacă o furie extraordinară și este un lucru îngrozitor pe care îl fac (democrații, n. red.). Cred că este extrem de periculos pentru țara noastră”., a declarat Donald Trump.

“Dacă îmi citești discursul și mulți oameni au făcut asta, am văzut atât în ziare, cât și în mass-media, la televizor, l-au analizat și au considerat că ceea ce am spus este perfect adecvat”., a adăugat Trump după ce a fost întrebat ce rol are în asaltul de la Capitoliu.