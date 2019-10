Grupuri tactice ale forţelor speciale ruse ar fi efectuat o misiune pe teritoriul unui stat NATO, ar fi descoperit avioanele de monitorizare americane. Este vorba despre o misiune de recunoaştere în Arhipelagul Spitzbergen, inclusiv pe teritoriul Norvegiei, potrivit mass-media locală, care a citat patru surse independente din domeniul apărării și informațiilor din trei țări diferite. Avioanele de monitorizare americane ar fi surprins operaţiunile, iar Statele Unite au predat Norvegiei imaginile cu presupuşii soldaţi ruşi, potrivit Defense Romania.

Publicaţia AldriMer, care citează surse din comunitatea de informaţii din Norvegia şi NATO, scrie că soldaţii ar fi aparţinut unei unităţi a Forţelor Speciale Ruse care explorează infrastructura locală în timp ce cercetau locaţia. Pe lângă operațiunea din Svalbard, misiuni de recunoaștere au fost desfășurate și pe teritoriul Norvegiei, dar militarii ruși ar fi intreprins operaţiuni sub pretextul ca sunt persoane civile în zonă.

Ministerul Apărării din Norvegia a refuzat să comenteze, însă a sugerat că apariția soldaților ruși ar putea fi legată de exercițiile militare efectuate de Marina Rusă. Între 1 și 9 august, Rusia a organizat ediția din 2019 a exercițiilor sale militare „Shield Ocean”, care s-a desfășurat în Marea Baltică, Norvegia și Marea Nordului.

Ambasada Rusiei în Norvegia a respins acuzaţiile lansate în spaţiul public, considerând informaţiile drept un fake news şi o provocare la adresa Rusiei.

Conform Tratatului de la Svalbard din 1920, cunoscut şi sub numele de Tratatul Spitsbergen, Norvegia are suveranitate asupra arhipelagului. În conformitate cu acordul asupra Svalbard, Rusia (în calitate de succesor al URSS) are dreptul să exploateze resursele naturale ale arhipelagului, deși aparține Norvegiei. Cu toate acestea, niciuna dintre țări nu poate folosi insula în scopuri militare. Apele care înconjoară arhipelagul Svalbard sunt, de asemenea, o zonă demilitarizată.

