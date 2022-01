Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko anunţă vineri într-un discurs televizat – de câteva ore – adresat naţunii, că ţara sa va merge la război, dacă aliata sa Rusia este atacată, şi se angajează să primească „sute de mii” de militari ruşi în cazul unui conflict armat, relatează AFP, potrivit news.ro

Lukaşenko face aceste declaraţii în contextul în care tensiunile au atins un apogeu între Rusia şi Occident privind Ucraina.

Belarusian leader Alexander Lukashenko said that conflict would only break out if Belarus or its close ally Russia were directly attacked https://t.co/7jMzBPJXuu pic.twitter.com/avts860zJb

— Reuters (@Reuters) January 28, 2022