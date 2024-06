Victor Ponta, fostul premier al României și în prezent consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu, a discutat despre candidații la alegerile prezidențiale. El a indicat cine are cele mai mari șanse să intre în turul doi.

Joi, 20 iunie, liderii PSD-PNL au reluat discuțiile despre data pentru alegeri prezidențiale. Dezbaterea a avut loc după o discuție nereușită în seara precedentă.

Există două scenarii posibile, conform unor surse Antena 3 CNN. E vorba de organizarea primului tur pe 15 septembrie sau pe 29 septembrie.

Astfel, în primul scenariu, primul tur ar avea loc pe 15 septembrie, iar al doilea tur pe 29 septembrie. În al doilea scenariu, dacă primul tur are loc pe 29 septembrie, turul secund este programat pentru 13 octombrie.

Cu toate acestea, se preconizează că decizia finală va fi luată marți.

În ceea ce privește candidații la alegerile prezidențiale, situația rămâne încă neclară.

Lista posibililor candidați până în acest moment îl include pe Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și George Simion. Mai sunt vehiculați și Mircea Geoană, Cătălin Drulă sau Diana Șoșoacă. Mai sunt avuți în vedere și Dacian Cioloș, Ana Birchall și Elena Lasconi.

Victor Ponta a făcut cunoscută opinia sa cu privire la cine ar putea avea cele mai mari șanse să intre în turul doi.

În opinia sa, prim-ministrul Marcel Ciolacu ar avea cele mai multe șanse. Victor Ponta a exprimat convingerea că Marcel Ciolacu ar fi favorit să intre în turul doi în alegeri prezidențiale dacă ar candida din partea PSD.

El a subliniat că istoricul candidaților PSD arată că aceștia au reușit să ajungă în turul doi și să ocupe poziții de frunte.

Ponta și-a exprimat dorința sinceră de succes pentru acesta. El a menționat că, în trecut, a avut oportunitatea de a oferi sfaturi critice și de a îndemna la o reflecție profundă asupra deciziilor.

„Cu siguranță Marcel Ciolacu, dacă candidează din partea PSD, intră în turul doi. Niciodată n-a existat candidatul PSD să nu fie în turul doi și intră de pe primul loc, cam așa a intrat candidatul PSD. Deci, pentru candidatul PSD problema nu e să intre în turul doi.

Eu, dintre cei pe care-i afișați aici, relații apropiate am doar cu domnul Ciolacu, că așa s-a întâmplat și chiar îi vreau binele. Și când am ieșit public și am zis să gândească de trei ori”, a spus acesta.