Potrivit lui Nicolae Ciucă, Congresul PNL pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidenţiale va fi organizat cel târziu în prima decadă a lunii iulie, precizând că pe 15 iulie începe precampania. Ciucă a subliniat că actuala coaliţie trebuie să continue, deoarece România nu îşi poate permite să intre într-o vâltoare a luptei politice şi a destrămării stabilităţii din cauza orgoliilor personale sau de partid.

Liderul liberal a spus că PNL va avea propriul candidat și crede că la fel va proceda și PSD.

Întrebat cine va fi candidatul din partea liberalilor, Ciucă a răspuns:

Potrivit lui, ”este absolut obligatoriu să se facă congres, nu mai târziu de prima decadă a lunii iulie”. Președintele PNL a subliniat că pe data de 15 iunie, începe precampania.

Referitor la continuarea coaliţiei cu PSD, Ciucă a subliniat că „România nu poate să îşi permită să intre într-o vâltoare a luptei politice şi a destrămării acestei stabilităţi din cauza orgoliilor personale sau de partid.”

Cât despre o posibilă numire a lui Marcel Ciolacu în funcția de premier în cazul în care câștigă alegerile prezindețiale, Nicolae Ciucă a spus:

Liberalul a subliniat că același principiu se aplică și invers, adică el să fie propus ca premier dacă Marcel Ciolacu devine președinte.

Întrebat dacă exclude alte alianțe, Ciucă a răspuns:

„Trebuie să vedem care sunt rezultatele, am avut şi alte formaţiuni politice în actuala coaliţie, nu aş merge de la început, a priori, nu mai discutăm cu nimeni. Trebuie să discutăm, avem nevoie de dialog. Ca atare, se poate discuta şi dialoga cu toţi cei care pot să pună umărul la dezvoltarea României”.

Amintim însă că duminică, pe 9 iunie, vor avea loc alegerile locale și europarlamentare. Cu mai puțin de trei zile până la deschiderea urnelor de vot, Nicolae Ciucă transmite un mesaj puternic din partea PNL.

Partidul Național Liberal are o țintă clară pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie: să câștige 50% plus unu din locurile de europarlamentar alocate României.

Acest obiectiv a fost stabilit clar încă de la început, odată cu anunțarea listei comune pentru europarlamentare.

Nicolae Ciucă, președintele PNL, și Marcel Ciolacu, președintele PSD, au decis ca cele două formațiuni să candideze pe listă comună la alegerile pentru Parlamentul European.

„Noi am discutat de cum am anunţat lista comună, că ţinta noastră este 50 plus unu din numărul de locuri din Parlamentul European”, a declarat Nicolae Ciucă, tot la DCNews.