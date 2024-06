Rareș Bogdan are încredere în Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat că președintele partidului, Nicolae Ciucă, este persoana cea mai potrivită pentru a candida la funcția de președinte al României. Rareș Bogdan a subliniat că Ciucă va fi un președinte care nu va ține cont de apartenența politică, ci va reprezenta toți românii, și va asigura continuitatea PNL la guvernare pentru următorii zece ani.

„Mergem cu oșteanul nostru. Noi avem un oștean… nu avem alt oștean decât Nicolae Ciucă, noi suntem oștenii dânsului, e general oștean. Face un lucru grozav. (…) din punctul meu de vedere, președintele Partidului Național Liberal trebuie să-și asume această candidatură, iar scorul pe care Partidul Național Liberal îl va lua duminică seară, după încheierea urnelor, va fi exact trambulina care-l va putea propulsa spre Palatul Cotroceni. Consider că este cea mai echilibrată, rațională și potrivită persoană, extrem de bine pregătit în acest context regional și un om foarte rațional, foarte tolerant, foarte echilibrat,” a afirmat Rareș Bogdan, miercuri seară, la Antena 3.

Bogdan a subliniat că Nicolae Ciucă are capacitatea de a asigura echilibrul necesar României. El a evidențiat legătura puternică a lui Ciucă cu credința și valorile sale morale, menționând că acesta este un om autentic, cu o familie frumoasă și o singură frică: aceea de a muri neîmpărtășit.

Rareș Bogdan a declarat că „este candidatul care face tot ce poate, Nicolae Ciucă are o legătură cu Dumnezeu, cu credința, el a spus că singura frică pe care o are este să moară neîmpărtășit, are o familie frumoasă, un român autentic, un om care cred că poate asigura echilibru pentru România și un președinte care dacă va ajunge la Cotroceni va păstra PNL la guvernare și va fi președinte pentru fiecare român.”

PNL crescut față de anul trecut și are un start bun pentru prezidențiale și parlamentare

Prim-vicepreședintele PNL s-a declarat extrem de mulțumit de modul în care membrii PNL au acționat în această campania electorală, evidențiind o „renaștere” și „reîncărcare” extraordinară a partidului.

El a menționat că PNL a înregistrat o creștere semnificativă în sondaje, cu 10-12 procente mai mult decât în urmă cu un an, ceea ce demonstrează stabilitatea și proiecția bună pentru viitoarele alegeri prezidențiale și parlamentare. Bogdan a punctat că PNL era cotat cu 13-14%, dar astăzi are cel puțin 22%.

„Cred că se va vedea la vot, așa încât, Partidul Național Liberal, într-un an de zile, a reușit o reîncărcare, renaștere extraordinară. Scorul nostru va fi, față de scorul din urmă cu un an de zile, pe analizele sociologice, cu minim, minim 10-12 procente mai mult, ceea ce arată clar o stabilitate, o proiecție extrem de bună și un start foarte bun pentru prezidențiale și parlamentare,” a mai afirmat europarlamentarul.

De asemenea, europarlamentarul a vorbit și despre proiectele din bani europeni. El a spus că liberalii au multe proiecte și „bani europeni aduși pentru infrastructura apă-canal, feroviară, spital, spital complet nou la Cluj, spital de copil la Iași, 2600 de școli mai avem 2440 modernizate cu bani europeni”.