Povestea afacerii demarate de Alecsandra Ioniță începe pe când aceasta se afla pe băncile primei facultăți absolvite, cea de Limbi Străine de la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu. Mai precis în anul II, când a plecat la studii în Statele Unite.

După întoarcerea în țară și absolvirea facultății, viitoarea antreprenoare s-a angajat în cadrul unei corporații, în domeniul design-ului de interior. Dar nu pentru mult timp, pentru că, în 2008, criza economică a lăsat-o șomeră.

Situația critică în care se afla a fost însă stimulul de care a avut nevoie pentru a-și descoperi instinctele de antreprenor. Așa că, în scurt timp, și-a folosit experiența dobândită în corporație pentru a oferi cursuri de design interior companiilor care vindeau mobilier.

Acesta a fost însă doar debutul pentru că, între timp, Alecsandra Ioniță a studiat temeinic dezvoltările conceptului de well-being, cu care luase contact în studenție în State. Dar care era aproape necunoscut în România. Pentru majoritatea companiilor autohtone ideea de bunăstare a angajaților la locul de muncă părea, la acel moment, o utopie.

Lucrul acesta nu a descurajat-o.

Dar munca de pionierat nu a fost ușoară, povestește Alecsandra: „A fost foarte greu în primul an (2012, când a înființat firma – n.a.). Am primit multe refuzuri, pentru că era ceva cu totul nou în România. Uneori eram invitată la întâlniri din curiozitate. Mulți mă priveau ciudat și îmi cereau să le spun de ce ar face acest lucru, care este rentabilitatea investiției. Le explicam că le ofeream o soluție prin care puteau investi atât în bunăstarea angajaților, cât și în brandingul companiei. Dar…“

În urmă cu 12 ani, ideea de a oferi angajaților clase de sport la locul de muncă, sesiuni de terapie prin artă, cursuri de educație financiară sau dezvoltare personală suna total neproductiv. Nu pentru toți însă.

Alecsandra Ioniță nu s-a resemnat și și-a dus mai departe munca de pionierat. Rezultatele au fost modeste în primul an de activitate – compania Wellbeing Experiences a avut doar patru clienți. Dar efortul a meritat pentru că unul dintre aceștia a reprezentat confirmarea de care avea nevoie.

„Era o subsidiară a unei multinaționale care trecea printr-o schimbare organizațională mare. Își mutaseră sediul central în București și se confrunta, în același timp cu un conflict de generații. Erau mulți angajați trecuți de 50 de ani, dar și mulți tineri. Aduși în același sediu, din orașe diferite, nu exista comunicare și apăreau permanent disonanțe“, rememorează antreprenoarea.

Alecsandra a venit însă cu soluția optimă: „Am organizat workshop-uri practice, prin care am reușit să aducem laolaltă generațiile diferite, apelând la numitorul lor comun – creativitatea. Și am reușit în decurs de un an să rezolvăm problema.“