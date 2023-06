Românii afectaţi de inundaţii vor fi sprijiniţi. Se vor aproba ajutoare în prima şedinţă de Guvern

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a confirmat, duminică seară, care este valoarea ajutoarelor de care vor beneficia oamenii afectaţi de inundaţiile şi viiturile din ultimele zile.

În prima şedinţă de Guvern de săptămâna viitoare, vor fi aprobate aceste ajutoare de urgenţă, a confirmat ministrul. El spune că se va modifica modul prin care se acordă aceşti bani, pentru ca sumele să poată fi repartizate mult mai repede ca de obicei.

„Pe lângă alte măsuri de sprijin decise de premierul României, am luat decizia ca la prima ședință de Guvern să promovez o Hotărâre de Guvern care să vină în sprijinul cetățenilor afectați și deja necăjiți, să acordăm niște ajutoare de urgență pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite.

Important este că o să schimb un pic paradigma aici, la fel cum am făcut și în 2019, când am avut onoarea să fiu prima dată ministru, și prin această Hotărâre de Guvern voi pune toată suma la dispoziție pe acest an, astfel încât ulterior, doar printr-o notă de ministru, fără să mai fie nevoie de altă Hotărâre de Guvern, să putem repartiza sumele acestea mult mai repede”, a declarat Marius Budăi pentru postul B1TV.

Marius Budăi: Îmi doresc în așa fel încât să simplific cât mai mult și să scurtez cât mai mult timpul de reacție

El a completat că ancheta socială se va elimina din acest proces, iar ajutoarele se vor aproba prin notă de ministru, pe baza borderourilor întocmite de către agențiile pentru plăți și inspecție socială teritoriale din județe. Totul va reduce semnificativ timpii de reacţie, spune Budăi.

„Voi elimina de aici ancheta socială. Ajutoarele de urgență se vor aproba, așa cum am spus, prin notă de ministru, pe baza borderourilor întocmite de către agențiile pentru plăți și inspecție socială teritoriale din județe.

Vor lucra, pe baza constatărilor comisiei pentru evaluarea estimativă a pagubelor, comisie care se va constitui de către prefect și comitetul de situații de urgență local, prin ordin de prefect. Îmi doresc în așa fel încât să simplific cât mai mult și să scurtez cât mai mult timpul de reacție, astfel încât sumele să ajungă cât mai repede”, potrivit b1tv.ro.

Sumele ce vor fi trimise de către Guvern variază între 1.500 şi 10.000 de lei/familie sau persoană singură

Ministrul Muncii a dezvăluit şi ce sume vor primi sinistraţii din partea Guvernului. Ulterior, vor veni şi alţi bani pentru refacerea caselor.

„Vorbim de aici familii și persoane singure afectate de inundații, dacă vorbim acum, dar putem vorbi și de alte fenomene.

Se acordă acestor familii și persoane singure câte 10.000 de lei pentru o afectare a locuinței în proporție de peste 75%, câte 7.000 de lei pentru cele cuprinse între 50% și 75%, 4.500 de lei pentru între 25% și 50%, 2.500 pentru 25% și 1.500 de lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri din locuință au fost deteriorate.

Nu vorbim de acei bani de refacere a caselor, sunt ajutoare de urgență care să vină în primă fază, rapid, ulterior, către oameni”, a explicat Marius Budăi.