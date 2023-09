Deficitul bugetar vine, practic, din prognoze, din estimări și din modul în care au evoluat încasările ANAF, a declarat Adrian Câciu după audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor.

Ministrul a fost întrebat dacă, în ceea ce privește deficitul bugetar, consideră că are și el o vină pentru felul în care s-a făcut bugetul pentru anul 2023, așa încât s-a ajuns să nu se mai atingă ţinta de 4,4% din PIB, acesta a răspuns:

Potrivit lui Adrian Câciu, bugetul a fost făcut pe o serie de prognoze puse la dispoziţie de Comisia Naţională de Prognoză şi de Banca Naţională.

„Apropo de aceste prognoze, după cum ştiţi, Banca Naţională estima că inflaţia va fi cu o cifră de-abia în trimestrul 1 sau în semestrul 1 din 2024. Iată că deja inflaţia am reuşit, printr-o serie de măsuri, să o ducem cu o cifră începând de luna trecută”, a spus el.

Deci, diferenţa, practic, vine din prognoze, din estimări şi din modul în care au evoluat încasările ANAF, a afirmat fostul ministru al Finanțelor.

„Pe de altă parte, au fost luate o serie de măsuri încă din februarie, când am spus că avem o sincopă pe încasări. Au fost luate o serie de măsuri la nivelul Guvernului – atunci era Guvernul Ciucă -, am avut acea ordonanţă în luna mai”, a adăugat acesta.

De asemenea, au fost luate măsuri la nivelul ANAF – au fost şi ANAF şi Vamă, că nu e numai ANAF aici implicat – au fost înlocuite conducerile şi lucrurile au intrat într-o stabilizare din perspectiva deficitului bugetar, a mai spus Adrian Câciu.

Ministrul Ivestițiilor și Proiectelor Europene a mai precizat că deficitul la şase luni programat era de 2,6% din PIB, însă s-a închis la 2,3%.

„Pe de altă parte, deficitul programat la şase luni era 2,6. S-a închis în 2,3. De ce a fost programat la 2,6? Cei care, iar, critică din perspectiva aceasta, noi am schimbat modul de programare bugetară, am spus că facem buget pe programe şi am dus o mare parte din cheltuieli în prima parte a anului, spre deosebire de modul clasic în care se acţiona, în care mare parte de cheltuieli se face în a 2-a parte anului.”, a explicat el.