În perioada 22-24 noiembrie se va desfășura cea de-a doua ediție a evenimentului culinar caritabil „Kitchen Battle”. Pe parcursul celor trei seri, șase echipe de bucătari se vor confrunta pentru a câștiga trofeul competiției. Participanții achiziționează bilete pentru a fi parte din eveniment. Fondurile obținute din vânzarea acestora vor fi direcționate către susținerea proiectului Social Food. Acest concept a fost adus în România de Chef Adi Hădean, care speră să devină un eveniment de tradiție și la noi în țară.

Adorjan a povestit întreaga istorie ce stă în spatele omului care este astăzi și am avut ocazia de a cunoaște un bucătar pasionat, care a pus bazele unui întreg concept culinar, mai exact un festival gastronomic în inima Transilvaniei.

Festivalul Gastronomic Taste of Transylvania reprezintă realizarea visului comun al unui grup de bucătari, antreprenori din sectorul HoReCa și producători locali pasionați. Scopul lor a fost acela de a deschide un nou capitol în cultura gastronomică transilvană, prin redescoperirea tradițiilor și abilităților culinare locale, contribuind la salvarea moștenirii gastronomice de la dispariție. Adorjan ne-a oferit mai multe detalii despre ceea ce reprezintă festivalul, dar și alte activități regăsite sub numele „Taste of Transylvania”.

Între timp, am pornit un nou proiect, în care punem conserve, începând cu supe, până la zacuscă sau sarmale. Acestea sunt produsele noastre marca „Taste of Transylvania”. Gastro Academia tot din idea aceasta a pornit, că vrem să culegem rețete autohtone, vrem să facem și workshop-uri pentru amatori, dar și pentru profesioniști. O bucătărie normală pe care o folosim în fiecare zi nu e compatibilă cu aceste idei, astfel avem Gastro Academia. Avem un studio de 200mp, amenajat, echipat exact cum trebuie, iar capacitatea este de 16 persoane.”

„Toată această idee a pornit acum trei ani, când am făcut o cină cu un restaurant cu stea Michelin, din Budapesta, la Salina Praid. Aceasta a fost prima cină din România la care a fost partener un restaurant. Atunci am observat că nu există o locație anume unde să putem avea ceva comun cu Chefi bucătari din Ungaria și România. Și așa ne-a venit ideea să facem un festival, unde putem să ne întâlnim cu cei care sunt aici în Transilvania, cu prietenii noștri care sunt din străinătate.

Adorjan și-a început cariera de bucătar mai târziu, după ce a experimentat drumul profesional în retail, moment în care și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește să facă. Deși a ocupat funcții de top, a luat decizia radicală de a se reprofila. După o perioadă de pauză, în care și-a regăsit echilibrul, împreună cu soția sa a decis să investească într-o pensiune mică cu restaurant. De atunci, pasiunea pentru gastronomie, alimentată de călătoriile sale în peste 60 de țări, a devenit fundamentul unei afaceri care acum numără mai multe locații și un personal dedicat.

„Eu am lucrat la un retailer, acum 10-12 ani, ca și Director Executiv și ca Director de Dezvoltare. Apoi, după trei vânzări în cadrul companiei, mi-am dat demisia. Cam un an de zile nu am făcut nimic, putem să zicem că am avut un burnout. Apoi, am avut o idee împreună cu soția mea, să cumpărăm o pensiune mică, cu un restaurant. Am început afacerea în anul 2018, având pe atunci 2 angajați.

Înainte de acest pas, în ultimii 15 ani am călătorit foarte mult, în peste 60 de țări. Iar în ultimii 10 ani, mi-am organizat călătoriile bazându-mă pe gastronomie. Voiam să văd ce găsesc în fiecare țară, cum au evoluat acolo rețetele, cum sunt folosite ingredientele. Și când ajung acasă mă gândesc cum pot să aduc aici ceea ce am văzut acolo. De aici a pornit pasiunea aceasta pentru gastronomie. Noi am vrut să avem ceva diferit. La restaurantele noastre ne-am dorit să ne bazăm pe rețetele locale, pe ingredientele locale și pe sezonalitate. Așa am început acum 7 ani. Acum avem 5 puncte de lucru, și aproximativ 100 de angajați. Restaurantul nostru principal se numește „Pava”, acesta fiind și cel mai cunoscut. Restul au alte concepte, cu nume diferite.”