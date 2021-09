Zoltan Nagy, vicepreşedintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a vorbit, vineri dimineaţă, despre tarifele mai mari la energie electrică şi gaze în urma liberalizării pieţei.

Oficialul ANRE recunoaşte că au existat creşteri ale preţurilor în urma liberalizării, însă afirmă că acestea se opresc la un anumit punct şi apoi este vorba despre majorările de preţ ce au loc peste tot în Europa, mai ales la gaze.

“Avem pieţe comune cu alte state europene şi nu putem să funcţionăm ca o insulă”, spune Zoltan Nagy.

Zoltan Nagy a mai vorbit şi despre posibilitatea plafonării preţurilor la energie în România. Oficialul ANRE spune că, în urma discuţiilor cu Comisia Europeană, este clar că nu se poate plafona preţul în pieţele en-gros, ci numai în pieţele retail, la consumatori.

Însă aici intervin mai multe semne de întrebare, spune Zoltan Nagy, care afirmă că o astfel de plafonare nu ar fi eficientă pentru toţi românii. “Ar trebui să ne concentrăm pe acele categorii de consumatori care, într-adevăr, au nevoie de ajutor şi sunt foarte mulţi în ţara asta, ăsta e adevărul”, spune acesta.

“Evident că este o decizie politică. Din punctul meu de vedere, există un articol în Legea concurenţei în baza căruia preţurile în anumite circumstanţe se pot plafona. Ceea ce pot să spun eu, în calitate de vicepreşedinte al Autorităţii, care am avut discuţii nenumărate în ultimii trei-patru ani cu Comisia Europeană tocmai în privinţa liberalizării şi aplicării regulamentelor europene în pieţele de energie şi gaze naturale, pot să vă spun că n-ar fi indicat şi nu cred că se poate plafona preţul în pieţele en-gros.

Deci nu se poate efectiv, nu văd tehnic cum se poate plafona preţul în piaţa en gros şi atunci rămâne o singură variantă: plafonarea în pieţele retail, la consumatori, care iarăşi vine cu nişte semne de întrebare. În momentul în care oblig furnizorul să nu vândă peste un anumit preţ o marfă, dar marfa în piaţa en gros are un preţ foarte, foarte mare, cineva trebuie să acopere diferenţa.

Şi iar mai rămâne un semn de întrebare. O plafonare teoretic se aplică la toată lumea. Sunt în România aproximativ opt milioane de clienţi casnici din nouă milioane care au o factură lunară sub 100 de lei. Restul pot să ajungă cu facturile la 500, chiar 1.000 de lei, în funcţie de consumul fiecăruia. Dacă plafonez preţul pentru toată lumea, la un consumator casnic care are o factură de 50 de lei poate evită o creştere până la 60 de lei… îl ajut să nu plătească 10 lei, la un consumator care are o factură de 500 de lei, el evită o creştere până la 600 de lei prin această plafonare şi îl ajut cu 100 de lei. Poate acel consumator care are factură de 500 de lei chiar nici nu are nevoie de acest ajutor şi ar putea să plătească această diferenţă de 100 de lei.

În schimb, pentru consumatorul cu venituri şi consum mic acea diferenţă de 10 lei nu prea îl ajută şi poate că nici pentru vechea valoare de 50 de lei nu are bani să plătească. Deci ar trebui să ne concentrăm pe acele categorii de consumatori care, într-adevăr, au nevoie de ajutor şi sunt foarte mulţi în ţara asta, ăsta e adevărul”, a mai spus, vineri, Zoltan Nagy.