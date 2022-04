Adina Vălean, despre PNRR: Planul pe care îl ai este cel mai bun plan

În cadrul unei conferințe de presă de luni, Adina Vălean a fost întrebată despre posibilitatea renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Comisarul european pentru transporturi a precizat că în ceea ce privește domeniul său nu a auzit de un astfel de aspect.

De asemenea, aceasta mai spune că s-a muncit foarte mult pentru ca planul să fie unul bun și că nu ar avea niciun rost pentru a-l renegocia.

”La Transporturi nu am auzit acest aspect pus pe agendă. S-a muncit mult, şi cu consultanţa Comisiei Europene, tocmai ca planul să fie unul solid. Aş spune clar că nu are absolut niciun rost”, spune Adina Vălean.

Adina Vălean: Cel mai bun plan este cel de care te ții

Pe de altă parte, comisarul european pentru transporturi a precizat că orice plan poate fi îmbunătățit, însă cel mai bun plan este acela de care te ții. De asemenea, Adina Vălean a mai spus că este important să fii consecvent în orice plan.

”Sigur, suntem într-un nou context şi dacă în alte sectoare este necesar să se facă o ajustare, Comisia Europeană este dispusă să discute. În ceea ce mă priveşte, pentru Transporturi, planul pe care îl ai este cel mai bun plan. Trebuie să fii consecvent”, spune comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean.

Marius Budăi a cerut renegocierea PNRR pentru pensii

Declarațiile Adinei Vălean vin după ce ministrul Muncii, Marius Budăi, a cerut de mai multe ori renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în ceea ce privește pensiile românilor.

La începutul lunii aprilie, ministrul Muncii a transmis rezultatul negocierilor cu comisarul european pentru Muncă, cu privire la renegocierea PNRR pentru majorarea pensiilor.

”A fost o discuție prietenoasă față de România. Am avut o discuție amicală, în care am stabilit anumite criterii de lucru pe viitor și o anumită flexibilitate pe care am solicitat-o în privinţa PNRR. Nu ne dorim să schimbăm PNRR din rădăcini, nu ne dorim să punem în dificultate aplicarea PNRR, dimpotrivă. Ați văzut că și în trimestrul patru din 2021 şi în trimestrul unu din 2022 ne-am îndeplinit toate jaloanele, Suntem extrem de concertați pe această activitate.

Domnul comisar european mi-a arătat că a înțeles ceea ce eu doresc, nu a înțeles nimeni de ce o asumare a PNRR până în 2070. Eu am explicat structura veniturilor din sistemul public de pensii și din salarizare și am întrebat mai mulți responsabili din Comisia Europeană dacă ar putea cineva să trăiască cu 200 de euro pe lume. Răspunsul a fost NU”, a explicat Marius Budăi.