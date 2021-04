Noul inamic al lui Bill Gates: însuși soarele

Bill Gates și alți donatori privați finanțează Programul de Cercetare al Universității Harvard pentru Geoinginerie Solară (Harvard University’s Solar Geoengineering Research Program). Astfel, Gates a luat în vizor un nou inamic: însuși soarele, conform informațiilor transmise de către menshealth.com

Astfel, programul respectiv va lansa în curând un nou studiu care va cerceta eficacitatea blocării luminii solare din a ajunge la suprafața Pământului.

De asemenea, Academiile Naționale ale Științelor, Ingineriei și Medicinei (NASEM) au publicat un nou raport în care cere Guvernului din SUA să investească cel puțin 100 de milioane de dolari pentru a studia această tehnologie controversată.

Totuși, ce este geoingineria solară? De ce sunt oamenii de ștință brusc interesați, dar și îngrijorați, din cauza conceptului?

Geoingineria solară, pe înțelesul tuturor

Geoingineria este un termen ce vizează tehnologiile care încearcă să altereze calitățile fizice ale Pământului, pe cea mai mare scară posibilă. Un astfel de exemplu este geoingineria solară.

Oamenii de știință au conceput mai multe modalități prin care pot bloca lumina solară de la ajunge în atmosfera și pe suprafața Pământului. Toate acestea sunt adunate sub un termen „umbrelă”, numit geoingineria solară

Cea mei comună și studiată modalitate este reflectarea luminii solare prin utilizarea de particule de aerosoli în atmosferă, ceea ce până acum era considerată o idee fringe (o teorie marginală, ce deviază de la norma acceptată a științei). Este demn de menționat că această idee a fost abordată în filmul „Snowpiercer”, care prezenta Pământul precum o planetă înghețată și lipsită de viață.

Chiar dacă lucuri par a fi ușoare pe hârtie, mulțumită mecanismului prezentat în studiul pentru geoinginerie solară și a faptului că particulele de aerosoli blochează la propriu lumina solară și o împrăștie, realitatea este totuși, mult mai complexă.

Cărui fapt datorăm această curiozitate bruscă a oamenilor de știință?

Ingineria solară cu aerosoli se bate cap în cap cu faptul că aersolii, precum clorofluorocarbura ce distruge stratul de ozon, au fost adesea factori ce au contribuit la schimbarea climatică. Oamenii de știință susțin că lipsa de evidență concretă și consensus sunt un eșec critic ce trebuie corectat prin noi studii.

Potrivit sursei menționate, cel mai rău scenariu ar fi ca umanitatea să se confrunte cu o majoră criză climatică, fără a ști să-i răspundă pe termen lung. Din acest motiv oamenii de știință cer investiții majore în studiul pentru geoinginerie solară.

În acest context, cercetătorii din spatele viitorului proiect al Harvard (Experimentul de Perturbare Atsmosferică Controlată) susțin că trebuie să studiem geoingineria solară pentru eventualitatatea în care vom fi nevoiți să acționăm drastic împotriva schimbărilor climatice. Studiul finanțat de Bill Gates caută să realizeze experimente exploratorii la scară mică în atmosferă.

„Plănuim să utilizăm un balon de mare altitudine pentru a ridica un pachet la aproximativ 20 de km în atmosferă. Odată aflat la locul său, o cantitate mică de material (de la 100 de grame până la 2kg) va fi eliberat pentru a perturba masa de aer pe o distanță de aproximativ un kilometru în lungime și 100 de metri în diametru.

Atunci, vom utiliza același balon pentru a măsura schimbările ce vor apărea în masa de aer perturbat, inclusiv schimbările din densitatea de aerosoli, chimia atmosferică și împrăștierea luminii. Planificăm să eliberăm carbonat de calciu, un praf mineral comun. Am putea elibera și alte materiale, precum sulfați, în funcție de cum va evolua interesul ștințific”, explică cercetătorii din spatele viitorului proiect al Harvard.