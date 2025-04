Când vine vorba de Traian Băsescu, puțini foști colaboratori mai vorbesc deschis despre perioada petrecută alături de fostul președinte. Daniel Funeriu, fost ministru al Educației și actual candidat independent la prezidențiale, a fost însă nevoit să răspundă la o serie de întrebări incomode, miercuri seară, în studioul Antena 3.

Unul dintre momentele care a stârnit rumoare în platou a fost atunci când Funeriu a fost întrebat, în stilul incisiv al postului TV, dacă a calculat și viteza cu care Traian Băsescu bea alcool. Cu un calm desăvârșit, fostul ministru a oferit un răspuns neașteptat:

Întrebările despre relația cu fostul președinte au continuat, moderatorii insistând pe un subiect sensibil: cum a reușit Funeriu să rămână alături de Traian Băsescu, într-o perioadă în care numele fostului șef de stat și ale apropiaților săi au fost implicate în scandaluri de corupție?

Fostul ministru nu s-a ferit de subiect, dar a punctat o nuanță importantă: loialitatea sa nu a fost față de Traian Băsescu, ci față de statul român.

„Am stat alături de statul român. Cât timp am avut funcţie publică, nu există act semnat de mine, nu există declaraţie de-a mea care să facă vreun compromis cu corupţia. Am sesizat anumite lucruri şi m-am despărţit frumos. (…) Când am sesizat că ceva nu este în regulă, nu am aruncat cu noroi, am ieşit frumos, contracandidând, marcând public dezacordul în mod civilizat. Dacă aş fi avut cea mai mică dovadă sau suspiciune că ceva nu este în regulă într-o zonă pe care o cunosc, lucrul ăsta s-ar fi ştiut de organele competente”, a mai declarat Funeriu.