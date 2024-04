Inflația este relativ scăzută, dar oamenii nu văd nicio scădere. Explicația experților

Experții spun că inflația este relativ scăzută, dar oamenii nu văd nicio scădere. Potrivit Departamentului Agriculturii din SUA, prețurile alimentelor au crescut cu 25%, din 2019 până în 2023.

În paralel, un raport al Universității Purdue a constatat că majoritatea consumatorilor se așteaptă ca prețurile alimentelor să continue să crească în anul viitor.

De ce prețurile alimentelor sunt la fel de mari, în continuare, așa cum se plâng toți consumatorii?

Gazda emisiunii „All Things Considered”, Ailsa Chang, a vorbit despre această situație cu Joseph Balagtas, profesor de economie agricolă la Universitatea Purdue și autorul principal al acelui raport, interviul fiind publicat de Npr.org.

Chang: Majoritatea consumatorilor prevăd creșterea prețurilor la alimente. Da, am văzut o creștere a prețurilor la alimente și în timpul și după pandemie. Dar ce se întâmplă acum cu prețurile la alimente? Lucrurile sunt la fel de rele pe cât se plâng unii consumatori?

Joseph Balagtas: Biroul de Statistică a Muncii a publicat luna trecută cele mai recente date despre inflație din Indicele prețurilor de consum (IPC). În marie, prețurile alimentelor au fost cu 2,2% mai mari decât în martie 2023. Deci, o creștere cu 2,2% a prețurilor la alimente în ultimul an.

Consumatorii au raportat o inflație în intervalul de șase și șapte procente

Chang: Cât de rău este acest lucru?

Balagtas: Inflația este scăzută, în raport cu inflația prețurilor la alimente pe care am observat-o în ultimii doi ani. Inflația prețurilor la alimente a atins un vârf în vara anului 2022, ajungând la aproximativ 10 sau 11% pe an și a scăzut în mod regulat. A fost sub trei procente în 2024 și se află la cel mai scăzut punct – 2,2 la sută – de la sfârşitul anului 2021.

Chang: Acum, în 2024, an electoral, raportul a analizat și modul în care înclinațiile politice ale oamenilor le afectează viziunea asupra inflației. Mai exact, ce ați descoperit?

Balagtas: Am cerut celor chestionați în sondajul nostru lunar să ne spună cum s-au schimbat prețurile alimentelor în ultimul an. Și să ne ofere o măsură a inflației percepute pe care o putem compara cu IPC. Și, interesant, în ultimele opt luni, consumatorii au raportat o inflație în intervalul de șase și șapte procente, cu mult peste inflația prețurilor la alimente, conform IPC.

Chang: Cum s-a conturat acel pesimism în funcție de apartenența politică?

Balagtas: Nu este doar o problemă politică. Atât democrații, cât și republicanii ne spun că inflația a fost mai mare în ultimul an decât ceea ce vedem în IPC. Dar republicanii raportează o inflație care este cu un punct procentual și jumătate mai mare decât spun democrații. Deci, republicanii ne spun cu 7,3% mai mult, democrații cu 5,7% mai mult.

Chang: Oricum, ambele tabere exagerează inflația alimentară. De ce? De ce credeți că consumatorii par să supraestimeze, din toate punctele de vedere, cât de mult cresc prețurile alimentelor?

Balagtas: S-ar putea să nu măsoare prețurile în raport cu exact cu un an în urmă, ceea ce face Biroul de Statistică a Muncii când raportează o inflație de 2,2%.

Deci s-ar putea să privească la un orizont de timp mai lung. S-ar putea să se gândească ceva de genul, „îmi amintesc când prețurile ouălor erau atât”. Nu trăim neapărat în creșteri de o lună și 12 luni, așa cum este raportat IPC-ul.

Prețurile alimentelor influențează modul în care votează efectiv alegătorii

Chang: Credeți că prețurile alimentelor influențează modul în care votează efectiv alegătorii?

Balagtas: Desigur. Cred că, în general, economia afectează alegerile prezidențiale. Cred că, de obicei, condițiile economice bune îl ajută pe un candiat, iar condițiile economice proaste îl afectează. Nu am mai văzut o astfel de inflație a prețurilor la alimente într-un an electoral de mult timp. Dar cred că, dacă inflația prețurilor în general ar crește din nou în următoarele șase luni, cred că ar fi rău pentru cei care candidează.

Chang: Pe măsură ce ne apropiem din ce în ce mai mult de luna noiembrie, vă așteptați ca prețurile alimentelor să fie un lucru important despre care vor vorbi toți candidații?

Balagtas: Aș spune că majoritatea factorilor care provoacă creșterea prețurilor la alimente au dispărut.

Rămân însă costurile ridicate ale forței de muncă. De aceea, vedem prețuri mai mari susținute sau inflație mai rapidă la articolele care necesită forță de muncă, inclusiv mesele la restaurant și alimentele ambalate. Deci, vom vedea prețuri mai mari la alimente la unele articole. Nu cred, însă, că vom reveni la inflația prețurilor pe care am văzut-o anul trecut.