Relaţia dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf e una cu năbădăi. În ultimul timp, s-a spus că cei doi vor divorţa, iar imaginile cu Reghe fără verighetă au amplificat aceste zvonuri. Acum, ies la iveală alte dezvăluiri absolut incredibile.

Reghe şi-a înjurat soţia?

Mai multe zvonuri spun că Prodanca ar fi fost înjurată de către antrenor. Nu doar ea, ci şi copiii. Totuşi, Prodanca neagă aceste lucruri. E deranjată de aceste zvonuri şi a spus că nu se pune problema ca Laurenţiu Reghecampf să îi fi adresat injurii, chiar dacă relaţia dintre cei doi nu este una tocmai bună.

„Să înjure Laurențiu? Copiii? Pe mine??? Sursele astea să arate așa ceva. Un părinte își înjură copiii? Un soț își înjură nevasta? Mai ales Reghe? Niciodată!

Noi trăim decent fără ascunzișuri, fără scandal, fără umilințe, fără paparazzi! Cică ma cunoaște știe clar că nu m-am coborât și nu am să mă cobor la nivelul unor fete de oraș. Mândria și demnitatea poate mi-au adus și dezavantaje. Dar niciodată nu am sa decad, nu am sa las capul in jos, nu am sa decad!

In fata copiilor mei sunt idol si așa am sa mor. Principiile de viața dacă le ai si dacă le si înțelegi nu ai cum sa cazi de la plus infinit la minus minus minus infinit! Pe mine nimeni nu are cum să mă doboare, cum să mă lovească, cum să ma șantajeze! Când începe sa mă deranjeze trădarea, mut câștigător. Mereu”, a spus Anamaria Prodan, conform sport.ro.

Probleme financiare pentru Prodanca şi Reghe

Asta nu ar fi singura problemă a cuplului. Se pare că cei doi au şi datorii, chiar dacă agentul se laudă în fiecare zi cu opulenţa în care trăieşte.

”Reghe Building SRL” este firma cu probleme deţinută de Reghecampf, Prodan şi una din fiicele acesteia, dezvăluie wowbiz.ro. Până în urmă cu câţiva ani, firma avea obiectiv principal „construcţiile”. Ulterior, domeniul principal a devenit „alte activităţi sportive”.

În ultimul bilanţ publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, firma menţionată mai sus avea, la finalul lui 2020, datorii de peste 2.3 milioane de lei. Firma a avut o cifră de afaceri de 600.000 de lei, dar a încheiat anul fiscal cu pierdere de 67.000 de lei.

Anamaria Prodan a dezvăluit ce avere are. Obişnuită de mică să ducă o viaţă luxoasă, impresara susţine că are în conturi între 50 şi 100 de milioane de euro. „Eu fac parte din ăia din Forbes care nu vor să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc.

Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane”, susţine soţia lui Laurenţiu Reghecampf.