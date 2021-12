Medicul sud-african Angelique Coetzee este persoana care a descoperit, pe 18 noiembrie, noua variantă Omicron. Într-un interviu acordat RaiNews24 și La Repubblica, aceasta a povestit cum a sesizat apariția noii tulpini Covid-19.

„Nu aveam pacienți infectați cu COVID-19 de aproximativ opt săptămâni. La jumătatea lunii noiembrie a sosit un bărbat de 33 de ani. Prezenta simptome ușoare, dar diferite de cele pe care le văzusem până atunci.

Am decis să fac testul, pentru că oricum ne confruntam cu o infecție virală. La al patrulea membru al familiei sale rezultat pozitiv, cu aceleași simptome ușoare, mi s-a aprins un beculeț”, a spus Angelique Coetzee.

„Erau simptome nemaivăzute”

Aceasta a explicat că a realizat că are un pacient infectat cu o nouă variantă Covid-19 deoarece simptomele întâlnite erau diferite de cele specifice variantei Delta.

„Este ca și cum s-ar fi aprins un întrerupător. Erau simptome nemaivăzute până acum. Când și cel de-al patrulea membru al familiei al primului meu pacient a fost testat pozitiv, mi-am spus, ceva nu este în regulă aici.

Le-am trimis un mesaj colegilor mei din grupul de lucru, scriind: «Hei, aici se întâmplă ceva. Nu este varianta Delta. Este diferit». Oamenii noștri de știință au căutat imediat secvențele virale. Luni, 22 noiembrie, a sosit confirmarea: aceasta este o nouă variantă.

Simptomele sunt „oboseală, cefalee, mâncărimi în gât, răceală ușoară. Nu coincideau cu cele ale variantei Delta, pe care le văzusem cu până la zece săptămâni înainte. Am decis să le testăm, pentru că erau asemănătoare cu cele ale unei infecții virale”, a povestit medicul sud-african.

Momentan, nu există oameni infectați spitalizați

Angelique Coetzee a spus că, până în acest moment, persoanele contaminate cu Omicron nu au fost nevoite să se interneze în spital. Ba mai mult, anumiți oameni infectați au prezentat rezultate negative în urma testării realizată după tratament.

„Până acum, niciun pacient Omicron nu a fost internat în spital. Nu am descoperit niciodată efecte grave. Lucrul interesant este că pacienții cu dureri puternice în gât au rezultat, apoi, toți negativi.”, a precizat aceasta.

Mutațiile Omicron

Întrebată despre pericolul din spatele mutațiile Omicron, Angelique Coetzee a spus că cercetările specialiștilor sanitari sunt în curs de desfășurare. Aceasta aproximează că răspunsurile vor fi prezentate peste jumătate de lună.

„Tocmai acest lucru încearcă să descopere oamenii noștri de știință. Acum nu știm. Nimeni nu știe. Probabil că vom avea niște răspunsuri în următoarele două săptămâni. Simptomele sunt foarte ușoare și sunt aceleași pentru vaccinați și nevaccinați. Pacienții sunt acum foarte bine, iar în curând îi vom retesta.

Nimeni nu a prezentat probleme demne de remarcat. Și considerați că am ajuns în a douăsprezecea zi de la descoperire. Toți și-au revenit repede, în două-cinci zile. S-au infectat numai membrii familiei pacientului zero. Celelalte contacte ale cazurilor pozitive sunt toate negative. Am putea spune că gradul de contaminare este mai mult sau mai puțin similar cu cel al variantei Delta. Nu mai mult și nici foarte sever”, a finalizat medicul sud-african.