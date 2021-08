Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Bogdan Glăvan susține că doar ce a aflat că IGSU este mai mare chiar și decât armata Ungariei. Mai exact, Ungaria ar avea 22.000 de militari, pe când Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are 26000 de angajați. Totodată, IGSU are în plan angajarea a încă 8.500 de angajați.

„În această dimineață am aflat că IGSU este mai mare decât armata Ungariei. Ungaria are 22000 de militari. În România Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are 26000 de angajați și ar mai vrea încă 8500 de angajați. Păi nu? Păi crește numărul misiunilor, nu? Ia uite câte vieți salvăm, ia uite câte crize sunt, ia uite câtă treabă facem, vine valul 4, Ro-Alert, vine ursul, nino-nino, stingem focul în Grecia”, a scris Glăvan pe Facebook.