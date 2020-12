Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, recomandă oamenilor să respecte măsurile de protecție în continuare. Mai mult decât atât, acesta precizează că, pentru a fi redus numărul de mutații, trebuie să fie vaccinată 60% din populație în aproximativ un an.

Acesta susține că suntem in plin razboi cu virusul, a carui singura cale de supravietuire o reprezinta mutatiile.

„Trebuie sa respectam masurile de protectie, pentru ca este un razboi in care noi, populatia generala, oamenii de stiinta, liderii acestei lumi, cauta sa limiteze expansiunea virusului. Virusul, de cealalta parte, cauta sa infecteze si sa supravietuiasca. Si el realizeaza aceasta supravietuire prin mutatii.

In primul rand, ca sa se reduca numarul de mutatii, pe viitor ar trebui sa vaccinam 60% din populatie, in aproximativ un an, si sa reducem astfel la maximum numarul de infectii. Pentru ca e logic. Cu cat reduci numarul de infectii, cu atat ii dai o posibilitate scazuta virusului de a genera o mutatie.”, spune epidemiologul.

Cum sunt generate mutațiile

Emilian Popovici a explicat procesul prin care apar mai multe mutații. Potrivit lui, virusul generează mutații infectând. Așadar, noua tulpină care a băgat spaima în oameni a apărut de la o persoană care avea o imunitate mai slabă.

”Virusul genereaza mutatiile infectand. Si aceasta varianta noua se pare ca a aparut tot la o persoana care avea o imunitate mai slaba care, nereusind sa se debaraseze de virus in timp util, i-a dat posibilitatea acestuia sa genereze mutatii.

Tulpina asta a fost identificata in septembrie, iar in luna noiembrie deja a inlocuit celelalte variante. Deci ea s-a raspandit foarte repede. Lucrurile sunt intr-o dinamica foarte mare acum”, a spus epidemiologul, potrivit ziare.com.

Se încearcă limitarea răspândirii noii tulpini

Epidemiologul mai spune că se încearcă limitarea răspândirii noii tulpini de coronavirus de către toate ţările.

„Se incearca deja limitarea raspandirii acestei noi variante, asta fac cam toate tarile in momentul de fata. Pe de alta parte, britanicii au crescut nivelul de masuri de protectie de la 2 la 4, deci se va vedea in dinamica problema, pana la urma. Ceea ce este important e ca, in momentul de fata, studiile arata ca, desi s-au produs niste mutatii in zone esentiale ale virusului, aceste modificari nu duc la modificarea raspunsului la vaccin”, a mai precizat epidemiologul.