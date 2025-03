Pensionarii din județul Constanța susțin că nu au primit încă pensiile majorate, deși au trecut șase luni de la recalculare. Nemulțumiți, aceștia merg la Casa Județeană de Pensii pentru a solicita explicații.

Problema a fost semnalată în repetate rânduri, iar unii pensionari nu au primit nici măcar în luna martie pensiile majorate, deși au primit deciziile de recalculare încă din toamna trecută.

Persoanele în vârstă, adesea cu probleme de sănătate, fac tot posibilul să ajungă la instituțiile responsabile pentru a cere lămuriri. Pentru un constănțean, această recalculare a fost o dezamăgire. Situații similare au fost raportate și de alți pensionari, motiv pentru care s-a solicitat un punct de vedere din partea Casei Județene de Pensii Constanța.

„Pe hârtia primită anul trecut, de la Casa de Pensii, scrie negru pe alb că ar fi trebuit să îmi fie adăugată suma 250 de lei. Am tot aşteptat să intru în posesia banilor. Au auzit şi că sunt probleme cu sistemul informatic. O vreme, am înţeles şi acest lucru, dar au trecut deja şase luni şi nu am văzut niciun ban în plus”, a zis o pensionară.