O biografie a prinţului Harry şi a soţiei sale, Meghan, intitulată „Finding Freedom” (Găsirea libertăţii – n.red.), va fi lansată pe 11 august, informează marţi site-ul contactmusic.com.

Noul volum, al cărui titlu complet este „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family”, va deveni disponibil pe plan mondial pe platforma Amazon începând din 11 august şi promite să ofere cititorilor „un portret detaliat” al cuplului princiar britanic, dezvăluind totodată „povestea adevărată” aflată în spatele deciziei ducilor de Sussex de a renunţa la calităţile lor de membri activi ai Casei Regale britanice.

Noua biografie va prezenta o imagine pozitivă a cuplului Harry-Meghan

Biografia are 320 de pagini şi a fost scrisă de jurnaliştii specializaţi în chestiuni regale Omid Scobie şi Catherine Durand. Autorii promit că noul volum „va merge dincolo de titlurile din ziare şi va dezvălui detalii necunoscute despre viaţa cuplului Harry-Meghan, infirmând multe zvonuri şi concepţii eronate ale publicului, care au afectat negativ imaginea cuplului princiar pe ambele ţărmuri ale Atlanticului”.

Omid Scobie este un apropiat al cuplului princiar şi s-a numărat printre puţinii jurnalişti care au fost informaţi în legătură cu apelul video prin care Harry, Meghan – însoţiţi şi de fiul lor, Archie – l-au efectuat recent pentru a-i transmite urările tradiţionale reginei Elisabeta a II-a în ziua în care suverana britanică a împlinit vârsta de 94 de ani.

Noua biografie doreşte să prezinte publicului o imagine pozitivă a cuplului Harry-Meghan în urma deciziei ducilor de Sussex de a părăsi Marea Britanie şi de a se muta la Los Angeles.

Potrivit presei americane, Meghan se pregăteşte să lanseze un site de lifestyle care să rivalizeze cu deja celebra platformă online Goop, creată de actriţa Gwyneth Paltrow. În acest sens, ducii de Sussex ar dori să relanseze The Tig, un fost site administrat de Meghan Markle, scrie Agerpres.