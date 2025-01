De exemplu, un studiu din Țările de Jos a constatat că dușurile reci ,timp de 30 de secunde în fiecare dimineață, pe o perioadă de 60 de zile, ar putea scădea cu 29% numărul zilelor de concediu de boală luate pe parcursul unui an.

Terapia în contrast, în care alternezi cald și rece, este o altă metodă despre care se spune că are rezultate similare. Pentru a vedea rezultatele, Sam Rider a făpcut acest experiment, împărtășind experiența sa pe site-ul Fitandwell.

După ce mi-am scufundat doar degetul de la picior în apa rece a unui lac, am vrut să văd dacă pot profita de aceleași beneficii acasă. Așa că mi-am petrecut Crăciunul făcând dușuri din ce în ce mai reci. Iată ce am învățat despre beneficiile dușurilor reci, cât de des le pot face și cât de rece este ”suficient de rece”, spune Rider.

Înainte, am consultat-o pe Louise Mortimer, fondatoarea The Spxce și expertul în recuperare al 1Rebel, pentru sfaturi privind expunerea la frig.

Pentru a reduce șocul mental și fizic care poate însoți dușurile reci, Mortimer a explicat că este important să vă acordați mai întâi câteva minute, pentru a vă pregăti mintea de ceea ce urmează.

Reduceți treptat temperatura la rece (rece însemnând între 10-20 ̊C). Mortimer spune că cele mai multe beneficii vin odată ce te obișnuiești să tolerezi temperaturi sub 10 ̊C. dar începeți la aproximativ 15 ̊C.

Rămâneți în apă rece timp de 2-5 minute, concentrându-vă pe respirații constante și adânci pentru a gestiona disconfortul inițial.

Mișcați apa peste corp, țintind grupuri mari de mușchi precum spatele, pieptul și picioarele.

Evitați tentația de a crește temperatura după ce ați terminat.

Ca regulă generală, Mortimer recomandă să faceți dușuri reci de până la patru ori pe săptămână, începând cu durate mai scurte, de aproximativ 1-3 minute și crescându-le treptat, până la 5-10 minute pe măsură ce organismul se adaptează.

„Pentru cele mai bune rezultate, consistența este esențială. Este foarte important să-ți asculți corpul pentru a evita suprasolicitarea”, spune Mortimer.

„Pentru femei, în timpul anumitor faze ale menstruației, ar fi mai bine să ia o pauză. Consecvența contează, dar prioritizează întotdeauna sănătatea generală”, adaugă ea.

”În prima zi, am găsit experiența surprinzător de tolerabilă. Cu fiecare picătură de apă am simțit un fior inițial, apoi după câteva secunde un val de căldură s-a răspândit în corpul meu, pe măsură ce se adapta la apa mai rece. În loc să-mi testez limitele disconfortului, am terminat după cinci minute simțindu-mă fresh”, spune Rider.

„Începând cu 60 bpm, pulsul mi-a accelerat până la 75 bpm, pe măsură ce apa rece a început să curgă, apoi s-a stabilit la 55 bpm după alte cinci minute de stat în apa foarte rece”, adaugă el.

”Totuși, până la a treia și a patra ședință, am început să-mi dau seama de câteva din dezavantajele dușurilor reci dacă scopul tău, ca și al meu, este să-ți dezvolți mușchii și forța. Îmi place să mă antrenez la prima oră dimineața și, adesea, acest lucru implică exerciții menite să provoace un răspuns inflamator în mușchi, forțându-i să fie mai puternici”, recunoaște el.