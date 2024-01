În plus, potențialul de stimulare a stării de spirit al ceaiului verde poate aduce beneficii și pe termen lung, datorită ingredientelor sale bioactive impresionante.

O cană de ceai verde băută în fiecare zi poate ajuta

Componentele majore ale ceaiului verde sunt EGCG, adică catechina majoră din ceaiul verde.

Sunt un fel de flavonoide, sub categoria umbrelă a polifenolilor, plus cofeină, teanină și arginină. Acestea îmbunătățesc starea de spirit și funcționarea mentală, oferind, în plus, efectul antiinflamator, care promovează longevitatea, potrivit Wellandgood.

O cană de ceai verde băută în fiecare zi ar putea fi soluția de care aveți nevoie pentru a vă simți mai fericiți.

Îmbunătățește starea de spirit

Ceaiul verde are un ingredient care poate fi de mare ajutor, dacă suferiți de anxietate. Ceaiul verde conține ingredientul L-teanină, care are un efect benefic asupra organismului.

„L-teanina crește activitatea neurotransmițătorului inhibitor GABA, care are efecte anti-anxietate”, scrie Healthline.

Un studiu Health Research Institute a constatat că „L-teanina crește semnificativ activitatea în banda de frecvență alfa, indicând faptul că relaxează mintea, fără a induce somnolență”.

Îmbunătățește abilitățile cognitive

Ceaiul verde „conține aminoacidul L-teanină, care poate funcționa sinergic cu cofeina și astfel poate îmbunătăți funcția creierului”. Un studiu a constatat că L-teanina, în combinație cu cofeina, poate îmbunătăți abilitățile cognitive.

Deoarece ceaiul verde conține atât cofeină, cât și L-teanină, este practic o super-băutură care oferă energie și un nivel mai bun de funcționare a creierului.

Este antiinflamator

Un alt motiv pentru care e bine să beți o ceașcă de ceai verde este acela că polifenolii săi au proprietăți antiinflamatorii. Ceaiul verde ar putea fi o piesă a unui puzzle mai mare pentru a preveni tulburările de dispoziție și manifestările nedorite ale inflamației.

Îmbunătățește sănătatea inimii

Ceaiul verde poate îmbunătăți unii dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare, inclusiv pentru atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale.

Mai exact, un studiu publicat în The Journal of Nutrition a descoperit că persoanele care consumă frecvent ceai verde au un risc cu până la 31% mai scăzut de boli cardiovasculare.

Un alt studiu a descoperit că „băutorii moderați de ceai au o progresie mai lentă a calciului din arterele coronare și un risc redus de evenimente cardiovasculare”.

Aliat în lupta cu kilogramele

În loc să dați o grămadă de bani pe pastile de slăbit sau tot felul de programe de exerciții fizice, încercați măcar pentru o lună ceaiul verde pentru gestionarea greutății.

„Consumul de ceai verde și extracte de ceai verde ajută la reducerea greutății corporale, în principal a grăsimii corporale, prin creșterea termogenezei postprandiale și a oxidării grăsimilor”, arată un nou studiu.

Potrivit Healthline, ceaiul verde „poate fi extrem de eficient în reducerea grăsimii abdominale periculoase”.

Deci, pe lângă toate celelalte beneficii pentru sănătate, o cană de ceai verde poate ajuta și la controlul greutății.

Scade riscul de cancer

Tot mai multe studii sugerează că un consum regulat de ceai verde poate ajuta la prevenirea cancerului. Astfel, s-a observat că femeile care au băut ceai verde au avut un risc cu 20 până la 30% mai mic de a dezvolta cancer de sân.

Un alt studiu a constatat că bărbații care au băut ceai verde au un risc cu 48% mai mic de a suferi de cancer de prostată. Antioxidanții din ceaiul verde au un rol uriaș, susțin specialiștii.