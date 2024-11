Într-un interviu din 2019, Călin Georgescu a dezvăluit că locuiește în Austria, pe care o consideră o „țară foarte frumoasă”. Austria este, însă, cunoscută pentru faptul că a blocat aderarea completă a României și Bulgariei la spațiul Schengen.

Recent, în cadrul campaniei sale electorale, soția acestuia, Cristela Georgescu, a dezvăluit că familia lor a achiziționat o proprietate în România în urmă cu trei săptămâni.

„Sunt aici de trei ani, se fac în vara acestui an. Acum 4 ani, înainte să vin aici, am fost numit coordonatorul Clubului de la Roma pe Europa, având sediul în Elveția, și pe vremea respectivă se numea European Support Center și avea sediul în Viena. Am fost ales întâi membru și apoi numit președintele acestui centru”, a declarat acesta atunci.

„Acum puțin timp, centrul s-a mutat în Germania, la Konstantz, eu am rămas președintele noului institut European Research Center. Și pentru că am venit în Austria și mi-a plăcut, nu am mai plecat în Germania, am rămas în Austria, o țară foarte frumoasă”, a adăugat candidatul independent la alegerile prezidențiale.