Călin Georgescu, câștigător al primului tur al alegerilor prezidențiale din România, a susținut în mai multe declarații publice că ar exista o legătură spirituală și materială între el și istoricul Nicolae Iorga.

Istoricul Andrei Pippidi, nepot al lui Nicolae Iorga și editor al jurnalului acestuia, a respins categoric afirmațiile lui Călin Georgescu. Pippidi, profesor emerit și membru al Academiei Române, a declarat că Maria Georgescu nu a fost niciodată secretara lui Nicolae Iorga, menționând că numele secretarelor istoricului sunt cunoscute și documentate.

El a subliniat că nu există niciun fel de legături, fie ele de familie sau doctrinare, între Iorga și Georgescu. De asemenea, Pippidi a adus în discuție incompatibilitatea ideologică dintre pozițiile lui Nicolae Iorga și cele ale legionarilor, pe care Georgescu pare să îi admire.

Andrei Pippidi a evidențiat o contradicție fundamentală în declarațiile lui Georgescu, amintind că Nicolae Iorga a fost un critic al Mișcării Legionare și al lui Corneliu Zelea Codreanu, precum și un oponent al politicii lui Ion Antonescu.

Istoricul a amintit că Iorga a fost asasinat de legionari și că acesta a susținut respectarea statului de drept, ceea ce contrastează puternic cu valorile promovate de Călin Georgescu.

Pippidi a concluzionat că, dacă Nicolae Iorga ar fi trăit astăzi, ar fi fost îngrozit de asocierile naționaliste pe care Georgescu și alții încearcă să le creeze în numele său.

Călin Georgescu a declarat că mătușa sa, Maria Georgescu, ar fi fost asistenta lui Nicolae Iorga. De asemenea, a subliniat că a avut ocazia să fie influențat de personalități remarcabile, precum Mircea Malița, Florin Constantiniu sau Nicolae Cajal.

„Mătușa mea, Maria Georgescu, a fost asistenta lui Nicolae Iorga. Și am avut de unde să învăț. Și când îmi vorbea, amuțeai. Vă spun sincer, i-am auzit pe marii corifei, am fost studentul și apoi mâna dreaptă, secretarul, cum am început, al lui Mircea Malița, și-l aveam pe Mircea Malița când vorbea … pe Florin Constantiniu, pe Nicolae Cajal, pe Marcus Solomon, când vorbeau oamenii ăștia … Eu eram, ca să zic așa, scribul întregii acțiuni, ca tânăr”, afirma Georgescu.