Consumul excesiv de sare poate crește tensiunea arterială și poate contribui la retenția de apă

Sarea este necesară pentru ca organismul să funcționeze corect; cu toate acestea, Universitatea din California San Francisco Health afirmă că o persoană are nevoie doar de aproximativ un sfert de linguriță de sare pentru a funcționa, deși dieta americană medie include cinci sau mai multe lingurițe.

Consumul excesiv de sare poate crește tensiunea arterială și poate contribui la retenția de apă, extrem de periculoasă pentru hipertensiunea arterială, bolile de rinichi și insuficiența cardiacă. Prin urmare, gândiți-vă de două ori înainte de a mânca porumb la conservă sau o conservă de pateu, dacă aveți aceste afecțiuni, potrivit Healthdigest.

Evitați sarea dacă aveți hipertensiune arterială

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tensiunea arterială poate varia constant; cu toate acestea, cele mai bune valori ale tensiunii ar trebui să fie sub 120/80 mmHg. O tensiune mai mare vă expune un risc mai mare de accident vascular cerebral, atac de cord și boli de inimă.

Cauza hipertensiunii arteriale poate fi diferită. Uneori, se dezvoltă pe măsură ce corpul îmbătrânește, iar vasele de sânge se îngustează. Anumite persoane ar putea avea hipertensiune arterială asociată cu afecțiuni precum problemele vaselor de sânge, consum de droguri, boli de rinichi și apnee în somn. Deoarece sarea duce la o creștere a tensiunii, reducerea aportului de sare vă poate ajuta să o țineți sub control.

Evitați alimentele sărate dacă aveți afecțiuni renale

Potrivit National Kidney Foundation (NKF), boala cronică de rinichi rezultă din afectarea rinichilor, care le inhibă capacitatea de a funcționa corect. Aproximativ două treimi din cazurile de boala cronică de rinichi rezultă din boli precum diabetul și hipertensiune arterială. Simptomele la care trebuie să fiți atenți includ greață, vărsături, urinare frecventă, umflarea picioarelor, hipertensiune arterială și tulburare mentală.

Dieta este vitală pentru gestionarea bolilor cronice de rinichi. Primul pas către tratament este eliminarea sării din alimentație. Se recomandă un consum nu mai mare de 2.300 mg sodiu pe zi. Se recomandă să cumpărați alimente proaspete și să evitați alimentele conservate sau ambalate și să căutați opțiuni cu conținut scăzut de sodiu.

Stați departe de sare dacă aveți insuficiență cardiacă

Potrivit National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), insuficiența cardiacă afectează mai mult de 6 milioane de adulți din SUA. Această tulburare se instalează atunci când inima nu funcționează corect și are probleme cu oxigenarea sângelui în toate zonele corpului.

NHLBI notează că insuficiența cardiacă poate afecta atât partea stângă, cât și cea dreaptă a inimii și provine dintr-o serie de afecțiuni medicale. De exemplu, boala coronariană sau hipertensiunea arterială pot duce la leziuni ale inimii și insuficiență cardiacă. Lipsa oxigenării duce la oboseală, slăbiciune și dificultăți de respirație, potrivit Asociației Americane a Inimii.

Există unele lucruri pe care le puteți face pentru a gestiona simptomele și a reduce sarcina inimii. Se recomandă mai puțină sare, renunțarea la fumat și gestionarea stresului.