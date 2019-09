Fruntașul PSD Niculae Bădălău, care deține în Guvern portofoliul Economiei, a declarat joi, într-o conferință de presă, că polițiștii trebuie să asigure siguranță cetățeanului, să-și facă datoria și să nu mai fie „leneși” și „aroganți”.

„Un primar din județul Giurgiu a spus că a văzut un singur polițist, dar în rest rostul polițistului de a ști care dau spargeri, care sunt violatori nu mai există, pentru că e o organizare proastă. Trebuie să revenim la vechea organizare sau la o organizare funcțională.

Polițiștii au început să devina unii cu burți care nu răspund de nimic, ei ar trebui să răspundă de fiecare faptă antisocială, pentru aia își iau banii! Nu își iau banii să ne ia carnetele, să ne terorizeze cu nu știu ce, își iau banii să apere cetățeanul, să ne apere copiii!

Acum s-a creat și o motivare nefericită cu aceste cazuri de copii în țară și nu vreau să vorbesc contra lor, dar trebuie schimbate ideile astea și personajele care dăunează. Aș reveni la posturile de poliție din nou. Cred că ruralul, Romania nu e pregătită la un sistem de poliție așa cum este azi, nu funcționăm așa, cetățeanul nu se mai simte apărat! Păi, noi nu plătim niște hoți care să stea cu alții și cu niște incapabili, iertați-mi expresia dură!

Îi judec doar pe siguranța cetățeanului, nu putem vedea pe străzi tot felul de bande care se bat, se atacă. Trebuie curățat și reorganizat sistemul”, a adăugat Badalau.

Ministrul Economiei a intervenit ulterior într-o emisiune televizată, pentru a aduce noi lămuriri cu privire la acest subiect:

”Oamenii nu se mai simt în siguranță. Cetățeanul trebuie să se simtă în siguranță. Nu vorbesc de celelalte activități. Pentru asta sunt plătiți și asta trebuie să facă. Eu nu am atacat Poliția Română, am atacat în acea conferință de presă o formă de organizare pe care o consider inificentă. În același timp, pe contextul nefericit de la Giurgiu, în cazul permiselor”, a spus Bădălău, în direct la Antena 3.

