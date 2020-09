Știu ce e umorul, și nu e nimic de râs în privința stării în care se află astăzi țara,

Mi-am petrecut cea mai mare parte a carierei încercând să ajung la audiență prin umor. O pornire care mereu a provenit dintr-un loc iubitor, un loc voios – a vrea să-i faci pe oameni să-și uite grijile. Știu că a auzi un interpret dând glas lucrurilor pe care le gândești și le simți poate însemna o enormă ușurare și că a râde isteric de cineva care deliberat face pe bufonul este aproape întotdeauna un medicament bun. Dar a te baza pe glume poate anula uneori seriozitatea lucrurilor pe care vrei să le transmiți. În acest moment, nimeni nu are nimic mai bun de oferit decât umor negru. Adevărul este că toți ar trebui să fim extrem de îngrijorați.

SUA se confruntă cu o catastrofă. Este un cuvânt din lumea mea – a dramei. În greaca veche „katastrophḗ” înseamnă „răsturnare” sau „o întoarcere bruscă”. Asta am pățit noi. Nenumărate vieți americane au fost distruse de președinția lui Donald Trump. Statul de drept e în primejdie, unitatea noastră a fost spulberată, sectorul serviciilor a fost anihilat, iar marile orașe suferă. Americanii negri, care au îndurat o jumătate de mileniu de neomenie și brutalitate, se confruntă acum cu și mai multă nedreptate și moarte.

Săptămâna trecută, pe fondul tuturor acestor suferințe, Trump și acoliții săi și-au ținut Spectacolul Super-Răspânditor de Covid-19 Complet Ilegal la Casa Albă [aluzie la Convenția Națională Republicană – n.trad.], prin violarea flagrantă a Legii Hatch [Legea pentru Prevenirea Activităților Politice Nocive din 1939 interzice angajaților executivului federal, cu excepția președintelui și vicepreședintelui, să se implice în orice formă de activitate politică – n.trad.]. Lucru care m-a dus cu gândul la marele regizor Francis Ford Coppola, care în filmele sale clasice a întrețesut cu măiestrie fapte josnice cu vorbe pioase. Privindu-l pe Trump cum acceptă nominalizarea Partidului Republican (GOP) în casa poporului, în cursul unei pandemii pe care chiar el a exacerbat-o, a fost ca și cum l-aș fi privit pe Michael Corleone rostind jurământul sacru în vreme ce slugile lui se răfuiau cu alții prin tot orașul.

E dreptul lor să fie în pericol

Cei care au asistat la nominalizarea de la Casa Albă poate au gândit că e dreptul lor să-și pună viața în pericol, dacă asta vor, dar după acea noapte mare a lor riscă acum să-i infecteze și pe alți americani. Trump și GOP au decis să nu dea ascultare științei, lăsându-ne neajutorați în vreme de pandemie. Dar, din câte știu eu, molimelor nu le pasă de campaniile electorale. Ele nu se disipează în fața Serviciului Secret și nici nu sucombă în fața intimidării echipelor de caftangii. Și nici nu respectă familiile celor ahtiați după statutul de monarh.

Cum a ajuns un escroc burghez din New York să convingă atât de mulți oameni că el e de partea lor? Să fi fost șapca de camionagiu? Și eu port sandale în acest moment, dar asta nu mă face Gandhi. Să fi fost lingușelile de la canalele de știri prin cablu? Știu ce e acela umor; Fox News e o glumă deloc amuzantă, și e spusă pe cheltuiala democrației noastre. Să fi fost participarea lui la spectacolele World Wrestling Entertainment sau la emisiunea The Apprentice? Am fost amuzat să-l văd pe Trump jucând rolul milionarului auto-realizat în filmul Home Alone 2, dar președinția nu e divertisment. Vieți de oameni depind de ea. Viitorul nostru este în joc.

De unde provine cruzimea GOP-ului modern? Prea mulți americani îl susțin pe Trump pentru că el le exploatează cele mai josnice și primitive porniri, prin rasismul lui, prin misoginismul lui, prin batjocorirea handicapaților și prin încurajarea violenței în cursul campaniei sale. Dacă te consideri patriot, trebuie să știi că direcția pe care a apucat-o GOP amenință să anihileze experimentul de libertate cândva plin de speranță al Americii.

Partidul lui Trump nu are nici un alt program în afară de promisiunea unei mai mari bogății pentru cei puțini și „lege și ordine” pentru deposedați. Sub președinția lui piețele s-au ridicat și corporațiile au prosperat, însă americanii de rând suferă și sărăcesc în această economie a hoției și minciunilor. Valabil chiar și în cazul celor mai devotați susținători ai lui, acum pe deplin conștienți că el încearcă să ne saboteze alegerile. Nu pot decât să sper că acele șepci roșii sunt comestibile.

Nimeni nu face nimic

America a fost mereu salvată de cei care o provoacă să persevereze. Astăzi, unii patrioți adevărați refuză să se ridice în picioare pentru un imn care nu a fost niciodată al tuturor americanilor, provocând țara să se ridice la nivelul idealurilor ei. Dacă americanii pot avea grijă unii de alții, ne vom putea recâștiga respectul de sine și respectul aliaților noștri din întreaga lume. Când imnul nostru transmite dragoste, toleranță, curaj și toate atributele pozitive ale umanității, atunci putem fi cu toții împreună.

Atunci când eram un băiețel din Canada mă uitam la filme vechi cu Superman și astfel am ajuns să mă îndrăgostesc de SUA. Am avut noroc să pot veni aici și să-mi realizeze cele mai îndrăznețe vise. În 2004 am devenit cu mândrie cetățean american. Dar în ultima vreme căminul meu adoptiv a devenit aproape de nerecunoscut. Ce s-a întâmplat cu „Adevăr, Dreptate și Calea Americană” [sloganul lui Superman – n.trad.]? Expresia aceasta a fost scrisă într-un moment în care naziștii devastau Europa și America era eroul lumii. E mai mult decât o simplă replică dintr-un serial; e un set de idealuri pe care ar trebui să aspirăm să le perpetuăm.

În noiembrie trebuie să avem o prezență istorică la vot, să se adune toți „fulgii de nea” [„snowflake”; termen peiorativ folosit de dreapta la adresa stângii – n.trad.] până se va forma pe Capitol Hill un viscol căruia nici un politician corupt nu-i va putea supraviețui. Trebuie să votăm pentru bun simț, pentru umanitate și pentru un mod de viață care să fascineze iarăși imaginația copiilor din întreaga lume – copii ca mine.

SURSA: The Atlantic