Un studiu publicat în „The American Journal of Clinical Nutrition” susține că suplimentele cu extract de cacao pot reduce riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare.

Pe durata studiului, care s-a întins pe aproximativ 3,6 ani, cercetătorii au concluzionat că extractul de cacao a redus cu 27% numărul deceselor provocate de boli cardiovasculare. Așadar, cei care iubesc ciocolata neagră au un motiv în plus să o consume, potrivit Sportskeeda.

Beneficiile consumului de ciocolată neagră variază

Beneficiile consumului de ciocolată neagră variază, de la îmbunătățirea funcției creierului, până la o mai bună reglare a tensiunii arteriale. Proprietățile antioxidante și capacitatea de îmbunătățire a sănătății pielii se numără și ele printre beneficii.

Cu toate acestea, pentru a obține cele mai bune rezultate, trebuie să aveți o limită când consumați ciocolată și să evitați orice exces.

Natura „prietenoasă” cu inima provine din flavonoide

Așa cum se știe, ciocolata neagră are un conținut bogat de antioxidanți, în special flavonoide, care protejează eficient celulele organismului de daune oxidative și promovează bunăstarea generală. Natura sa „prietenoasă” cu inima provine din flavonoide, care favorizează sănătatea inimii, prin reducerea inflamației și creșterea fluxului sanguin. Funcția cognitivă poate beneficia și ea, îmbunătățindu-se memoria și atenția.

Potrivit Institutului Național al Cancerului, extractul de cacao îmbunătățește sensibilitatea la insulină, îmbunătățește cogniția și reduce inflamația. În plus, extractul de cacao are efecte antioxidante care protejează celulele sănătoase de stresul oxidativ și de deteriorarea ADN-ului. Are un continut ridicat de cacao (70% sau mai mare), dar ar trebui evitate variantele cu zaharuri și grăsimi adăugate.

Consumul moderat de ciocolată neagră poate duce la o creștere temporară a bunei dispoziții, deoarece declanșează eliberarea de neurotransmițători, cum ar fi endorfinele și serotonina.

Beneficii notabile pentru sănătate

Conține flavonoide, care au efecte semnificative asupra funcției cognitive, ceea ce duce la îmbunătățirea memoriei, a atenției și a abilităților de rezolvare a problemelor, contribuind, în cele din urmă, la o minte mai ageră.

Antioxidanții oferă protecție pielii, ajutând la protejarea împotriva razelor UV și a stresului oxidativ, rezultatul fiind un ten mai sănătos. De asemenea, se pot reduce semnele îmbătrânirii.

Flavonoidele previn blocarea vaselor de sânge

Boabele de cacao sunt cunoscute și apreciate de mii de ani în medicina tradițională a popoarelor din America de Sud și Centrală, dar, cu timpul, beneficiile lor pentru sănătate au ajuns să fie apreciate la nivel mondial. Printre acestea se numără și tratarea sindromului de oboseală cronică și a unor boli neurodegenerative.

Boabele de cacao sunt benefice pentru vindecarea rapidă a rănilor, pentru îngrijirea pielii și ajută la îmbunătățirea sănătății creierului. Boabele de cacao au proprietăți de îmbunătățire a dispoziției și exercită efecte protectoare împotriva neurotoxicității.

Ciocolata neagră și colesterolul

S-a demonstrat că ciocolata neagră scade colesterolul din lipoproteinele cu densitate joasă (LDL), cunoscut drept colesterol „rău”, datorită prezenței flavonoidelor care inhibă oxidarea LDL. Conținutul ridicat de cacao poate crește colesterolul cu lipoproteine de înaltă densitate (HDL), cunoscut drept colesterol „bun”, care ajută la eliminarea colesterolului LDL din artere, susținând sănătatea inimii.

Ciocolata neagră și anxietatea

Consumul de cacao poate declanșa eliberarea de endorfine și serotonine în creier, oferind o îmbunătățire a stării de spirit, ceea ce determină reducerea nivelului de anxietate.