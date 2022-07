Viața Adelinei Badea s-a schimbat radical în ultimii ani, iar cu ocazia revistei „Top 100 Femei de succes”, CEO-ul a acordat un interviu Revistei Capital în care ne-a vorbit atât despre viața profesională, cât și despre cea personală.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

ADELINA BADEA: Anul 2021 a fost unul total atipic, a fost un an intens, plin de incertitudini și, totodată, un an cu un strop de speranță pentru industria noastră în general, dar și pentru Mobexpert. A fost un an bun, un an în care am avut oportunitatea să finalizam proiecte importante. Dacă trebuie sa îl aleg pe cel mai de amploare, o să spun că în 2021 am început dezvoltarea și implementarea unui nou concept de magazin, de dimensiuni mult mai reduse față de cele pentru care suntem cunoscuți în piață, între 1000-1500mp, în centre comerciale importante din orașe mari. Primul magazin deschis anul trecut a fost în Craiova, în Electroputere Mall și cel de-al doilea, spre finalul anului, la Ploiești în Prahova Value Centre.

O nouă traiectorie pentru Mobexpert

Pentru anul acesta continuăm expansiunea cu acest concept de magazine, anul viitor urmând să deschidem și un nou magazin de dimensiuni mari. Bineînțeles, ne concentram în continuare pe dezvoltarea colecțiilor noastre de mobilier si decorațiuni, avem proiecte în diverse stadii de dezvoltare pentru digitalizarea diverselor proceduri interne și îmbunătățirea termenelor de livrare.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

ADELINA BADEA: În general, provocările carierei mele se rezumă la decizii importante, etape prin care am trecut pentru a ajunge unde sunt astăzi. În 2006 m-am mutat la Iași chiar dacă atât soțul meu, cât și eu suntem argeșeni si nu cunoșteam pe nimeni acolo. În 2014, am preluat administrarea unui nou hipermagazin fiind primul administrator din Mobexpert care a avut parte de o astfel de provocare.

CEO format în pandemie

Cu toate acestea, cea mai proaspătă provocare și cea mai mare în opinia mea, a fost în 2020 când la doar două săptămâni de la preluarea mandatului de CEO al grupului Mobexpert, am fost nevoiți, din dorința de a ne proteja atât clienții dar și colegii, să închidem toate magazinele noastre. A fost pentru prima dată în istoria Mobexpert când ne-am închis magazinele. A fost o decizie sfâșietoare și a fost modul în care mi-am început mandatul de CEO!

Atunci am fost nevoită să găsesc soluții ca veniturile noastre să nu se diminueze drastic, ca să asigur supraviețuirea companiei, dar și pentru a ne dezvolta în continuare și a avea resursele necesare pentru a ne digitaliza accelerat. Decizii care ulterior ne-au permis să continuăm activitatea în mediul online, zona care înainte de pandemie reprezenta aproximativ 14% din cifra noastră de afaceri, iar astăzi a ajuns la aproximativ 30%.

De asemenea, în același an, am reamenajat magazinul nostru din Pipera, primul nostru hipermagazin și l-am readus la standardul nostru actual. A fost provocator, dar ne-a ajutat să ne menținem concentrați, cu gândul la viitor, la ceea ce putem face și ce putem schimba și nu la tragedia ce îngenunchea o lume întreagă.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

ADELINA BADEA: Mobexpert este un grup integrat vertical din care fac parte atât o rețea de magazine, dar si 8 fabrici, acest mixt oferindu-ne oportunitatea să răspundem mult mai bine cerințelor clienților noștri. Dacă în mod normal, o fabrică proiectează un produs si încearcă să-l vândă către comerciant, la Mobexpert, direcția este invers. Noi plecam de la client, de la ce își dorește și ce îi place clientului nostru, iar apoi îi solicităm fabricii Mobexpert să producă. Mobexpert este o societate integrată vertical, care pornește de la design și proiectarea produselor și trece cu acestea prin fabricație și retail până ajunge acasă la clientul său, oferind valoare adaugată pe parcusul întregului proces.

O zi din viața Adelinei Badea

ADELINA BADEA: Mă trezesc la ora 5:00, cel târziu 6:00, alerg sau dau o tură cu bicicleta, alternativ. Între 7:35-7:45 ieșim pe ușă să o ducem pe fiica noastră, Maria, la școală. Între 8:30 și 9:00 ajung la birou sau la unul din magazinele noastre Mobexpert. Nici o zi nu seamănă cu alta, atunci când sunt la birou sau în magazine. Din 2021, eu și soțul meu ne-am apucat de tenis. Avem antrenamente luni, marți, joi și vineri de la 8:00 seara, timp de o oră. Sâmbăta, de obicei, îmi petrec timpul în magazine împreună cu colegii și clienții, iar duminica încerc să o dedic familiei mele.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă? (atât profesionale cât și personale)

ADELINA BADEA: Poate pare prea comun, însă sunt foarte mândră de fiica mea, Maria, care se pregătește să termine clasa a 8-a. Maria este o adolescentă independentă, foarte independentă, prea independentă uneori. Visează să-și continue studiile în Marea Britanie și muncește mult pentru a-și îndeplini visul. Este, de asemenea, o jucătoare de volei talentată, implicată și foarte motivată.

Mai sunt foarte mândră că am reușit să repornim expansiunea Mobexpert, chiar dacă magazinele deschise anul trecut nu sunt la dimensiunile cu care clienții noștri erau obișnuiți. Ne-am propus să deschidem în următorii 3 ani aproximativ 20 de magazine noi, în cele mai importante centre comerciale din orașele reședință de județ din România.

Cum arată drumul către succes

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

ADELINA BADEA: Ultimul hobby de care m-am apropiat anul trecut este tenisul. Sportul a jucat și joacă un rol important în viața mea.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

ADELINA BADEA: Cred că, indiferent de gen, rețeta succesului are ca ingredient principal perseverența în muncă până la perfecționare. Nu poți să reușești în nici un domeniu fără să te străduiești zilnic să îți depașești limitele. Trebuie să-ți sufleci mânecile și să îți realizezi sarcinile bine, în mod serios și dacă se poate mereu mai bine decât ieri. Sigur că mai sunt și multe alte aspecte care pot face diferența. Etica este un alt ingredient la fel de important ca munca, și faptul că trebuie, în primul rând, sa îți dorești mereu să te autodepășești.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

ADELINA BADEA: Îmi place să cred despre mine că sunt o persoană muncitoare, perseverentă și responsabilă. Însă, în primul rând, îmi place foarte mult să fiu activă zilnic și implicată în tot ceea ce fac, pot spune că mi-a plăcut dintotdeauna să muncesc până la perfecționare.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

ADELINA BADEA: În viață nu există limite… Cu excepția celor autoimpuse. Les Brown