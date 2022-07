România ar putea scăpa de dependența sa de gazele naturale din Rusia

Deși România este una dintre țările europene cel mai puțin expuse dependenței de combustibili fosili din Rusia, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că Guvernul de la București negociează intens cu Guvernul de la Baku pentru a înlocui importurile rusești cu gaze naturale din Azerbaidjan.

„Azerbaidjanul joacă un rol major în asigurarea securității aprovizionării Europei. Toate privirile din Europa sunt acum ațintite spre Azerbaidjan, există discuții cu guvernul azer în acest sens. Avem un consum total de 11 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an. Producem 8 miliarde de metri cubi pe an și acum am început producția offshore în Marea Neagră, care adaugă 1 miliard de metri cubi.

Mai trebuie să importăm 2 miliarde de metri cubi, așa că trebuie să găsim o soluție. Gazul din Azerbaidjan este una dintre posibilele soluții pentru noi, sperăm să ajungem la un acord cu guvernul azer. Dacă este posibil, dorim să importăm tot volumul necesar de gaze din Azerbaidjan. Suntem în negocieri și, când vom termina, vom anunța. Dar suntem pe drumul cel bun”, a declarat, duminică, Virgil Popescu.

România ar putea cumpăra gaze naturale din Azerbaidjan

În acest sens, ministrul nostru a enumerat modalitățile prin care țara noastră poate avea acces la gazele naturale din Azerbaidjan.

„Acum doi ani, ne gândeam că nu avem nicio șansă să avem alte surse de aprovizionare cu energie în afară de Rusia și am dezvoltat Proiectul fluxului invers pe Coridorul Transbalcanic, care a fost construit pentru furnizarea de gaz din Rusia, Ucraina, România, Bulgaria și Turcia.

Anul trecut am finalizat modificările de flux invers și acum avem un coridor care poate aduce și scoate din gaz din România, Turcia, Bulgaria, Ucraina. Din Turcia putem aduce gaz din Azerbaidjan și din terminalele de gaz natural lichefiat (GNL). Deci, avem un coridor inter-balcanic.

Coridorul Vertical, care trebuia să fie terminat în urmă cu șase ani, este de așteptat să fie finalizat în această vară. Interconectorul Grecia-Bulgaria (IGB), care ar trebui să fie finalizat în iulie, va oferi acces României la Conducta Trans-Anatoliană de Gaze Naturale (TANAP), Conducta Trans Adriatică (TAP).

Conducta BRUA (Bulgaria, România, Ungaria și Austria) este un alt coridor care poate aduce gaze din Coridorul sudic de gaz, Coridorul Vertical către România, Moldova și restul Europei”, a explicat Virgil Popescu.

Totodată, acesta a amintit faptul că, în timpul vizitei sale oficiale din Azerbaidjan, de la începutul acestui an, s-au discutat despre formarea unui Coridor Verde între Marea Caspică și Marea Neagră pentru a facilita exportul de energie verde în Europa.

„Noi îl numim Coridorul Verde deoarece dorim să conectăm parcurile eoliene offshore din Marea Caspică și Marea Neagră cu un cablu submarin din Georgia până în România. Acesta poate facilita exportul de energie verde din România în restul Europei, deoarece există o cerere mare de energie în Europa acum.

Acesta este un proiect foarte interesant între Azerbaidjan, România și Georgia, și multe alte țări vor să se alăture”, a menționat Virgil Popescu, într-un interviu acordat publicației străine Trend, citat de RADOR.