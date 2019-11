Federaţia Sindicatelor din Asigurări şi Bănci (FSAB), Federaţia Patronală a Serviciilor Financiare (FinBan) şi Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) au semnat, luni, Acordul pentru Implementarea Proiectului de Pregătire Profesională a Angajaţilor, primul astfel de acord încheiat între parteneri sociali din România, conform unui comunicat de presă al CPBR.

„Considerăm că acest acord e o dovadă a maturităţii dialogului social la nivelul sectorului nostru şi în relaţia dintre FinBan/CPBR şi FSAB, care în sine credem că reprezintă un precedent de bune practici ce poate fi preluat la nivelul oricărui sector de activitate economică”, a declarat înainte de semnare Steven van Groningen, preşedintele Federaţiei FinBan.

Acordul se referă la colaborarea dintre FinBan şi CPBR, pe de o parte, şi FSAB, de cealaltă parte, ca parteneri de dialog social în contextul nevoilor crescânde ale angajaţilor din sistemul bancar privind provocările prezente şi viitoare generate de digitalizare.

„Acordul este o premieră în România la nivelul oricărui sector de activitate economică. FinBan şi FSAB sunt, de fapt, coautorii a încă două premiere ale dialogului social în România ultimilor ani: acordul de teleworking şi Contractul Colectiv de Muncă iniţiat la nivel sectorial şi aplicabil la nivel de grup, ambele semnate la finalul anului 2018”, a declarat Sergiu Manea, preşedintele CPBR.

La rândul său, preşedintele FSAB, Paraschiv Constantin, a punctat că „discuţiile privind acest acord s-au desfăşurat pe parcursul întregului an, iar acesta este nu doar urmarea firească a Contractului Colectiv de Munca iniţiat la nivel sectorial şi aplicabil la nivel de grup de bănci, ci şi o consecinţă practică a acestuia”.

Acordul presupune, în practică, un program de e-Learning constând în 500 de cursuri în format electronic, din care jumătate sunt disponibile inclusiv în limba engleză. Programul de distribuţie al cursurilor va fi demarat la 31 martie 2020.

Unul dintre principalele avantaje pentru lucrătorii bancari ale semnării acestui acord este colaborarea alături de partenerul sindical în acest demers, domeniile prioritare de pregătire profesională fiind stabilite de comun acord cu sindicatele, pe baza cunoaşterii nevoilor angajaţilor. Astfel, partenerii de dialog social şi-au manifestat optimismul cu privire la faptul că această colaborare va contribui la stimularea angajaţilor să acceseze în număr cât mai mare aceste cursuri, care nu sunt obligatorii, ci sunt la alegerea acestora.

Acordul va pune accent pe trei direcţii principale ale provocărilor digitale, stabilite ca fiind prioritare de comun acord între partenerii de dialog social, şi anume: abilităţi digitale – având drept scop îmbunătăţirea abilităţilor de folosire a sistemelor şi infrastructurii IT, astfel încât angajaţii să se poată adapta mai facil la astfel de instrumente, indiferent de angajator (e.g. PC Literacy and reporting skills, Analytical and Numerical skills, Digital Awareness); colaborarea prin canale digitale – având drept scop dobândirea/îmbunătăţirea abilităţilor de folosire a unor instrumente de lucru/colaborare la distanţă cum ar fi videoconferinţe, mesagerie, gestiunea echipelor de proiect la distanţă etc.; satisfacţia şi abordarea clienţilor în contextul digitalizării – având drept scop dobândirea de către salariaţi a unor abilităţi/competenţe de folosire mai facilă a instrumentelor/operaţiunilor puse la dispoziţie de către angajator din perspectiva digitală.

Cursurile vor fi disponibile pentru toţi angajaţii băncilor membre ale Consiliului Patronatelor Bancare din România, adică cel puţin 25.000 de persoane care vor avea acces la aceleaşi cursuri (aproape jumătate din angajaţii sistemului bancar din România, care însumau peste 53.000 persoane la sfârşitul primului trimestru din 2019). Cursurile vor fi disponibile pentru angajaţi în mod gratuit, costurile fiind suportate de băncile membre CPBR, care vor pune la dispoziţie şi platformele proprii pentru accesarea acestora.

În vederea identificării celor mai potrivite cursuri atât din punct de vedere al conţinutului cât şi al diversităţii acestora, CPBR a derulat un proces de selecţie al celor mai potriviţi furnizori, selectând în cele din urmă „The e-Learning Company”, care reprezintă în România renumita companie de soluţii de e-Learning Skillsoft din SUA. Skillsoft e furnizor de asemenea soluţii în multe alte ţări europene. În acest fel, cursurile oferă angajaţilor din băncile membre CPBR beneficiul de a accesa aceleaşi suporturi de curs precum angajaţii din SUA sau alte ţări europene cu tradiţie în domeniul bancar.

CPBR este membră a Federaţiei FinBan, parte a Confederaţiei Patronale Concordia, reprezentativă la nivel naţional. FSAB, la rândul său, este membră a „Cartel ALFA”, confederaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional. FSAB şi FinBan sunt, de asemenea, singurii parteneri sociali care au semnat un Contract Colectiv de Muncă la nivel sectorial cu aplicabilitate la nivel de grup de unităţi la finalul anului 2018. Acesta este aplicabil şi angajaţilor din băncile membre CPBR, ce reprezintă mai mult de o treime din totalul angajaţilor sistemului bancar: Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, ING Bank, Raiffeisen Bank şi UniCredit Bank.

Te-ar putea interesa și: