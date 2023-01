Există persoane care îl consideră pe Virgil Popescu singurul vinovat pentru accidentul de la CE Oltenia. Printre aceștia se numără Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, Daniel Burlan, Președintele Comitetului Director al CEO și Marius Negru, membru în Comitetul Director al CE Oltenia. Aceștia refuză să își asume orice responsabilitate după ce timp de ani de zile au profitat de pe urma companiei.

Cine este Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj

Pe data de 9 decembrie 2009, Cosmin Popescu a fost condamnat de către judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție la doi ani de închisoare sub supraveghere pentru acte de corupție. Acesta a falsificat un raport de control al ministerului în scopul favorizării inculpatului Ionel Manțog în perioada în care era secretar de stat în Ministerul Economiei și Comerțului.

La CE Oltenia, a ocupat mai multe funcții din 2009 până în 2020, când a devenit președintele CJ Gorj. După ce își va încheia mandatul, cel mai probabil, se va întoarce în funcția de consilier juridic. CV-ul său complet poate fi văzut aici.

Conform declarației sale de avere, Cosmin Popescu deține o casă de 200 mp2 în Tg. Jiu plus un teren de 509 mp2, achiziționate în 2014 și un apartament de 56 mp2 în Sectorul 1 din București, achiziționat în anul 2021 (valoarea la acea vreme a unui astfel de apartament depășea 100.000 euro), dar și un BMW 320, achiziționat în 2017 și un VW Scirocco, achiziționat în 2010.

În condițiile în care a ocupat numai funcții cu salarii normale, președintele CJ are în conturi peste 20.000 de euro, însă are și multe datorii. În declarația sa de avere, acesta a notat că are să îi dea în 2 ani 150.000 lei doamnei Giurea Simona, iar în 8 ani 43.000 de euro Băncii Raiffeisen.

Cine este Daniel Burlan, Președintele Comitetului Director al Complexului Energetic (CE) Oltenia

Daniel Burlan a condus Societatea Națională a Lignitului Oltenia în perioada 2005 – 2012. În 2018, a fost numit membru al Directoratului, iar din 2020 Președintele acestuia. El știa cel mai bine situația din sectorul minier, însă nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți lucrurile.

Acesta a avut o serie de eșecuri, din care amintim: 85,6 milioane de lei pierderi a avut SNLO, compania minieră condusă de acesta, la momentul integrării în CEO și datorii la furnizori de peste 100 de milioane de lei; în 2009 și 2010, cât timp s-a aflat la conducerea SNLO, aceasta a înregistrat pierderi care totalizau 134 de milioane de lei.

Daniel Burlan a fost ani de zile „fața” grupului de interese Condescu-Manțog. Așa închidem un prim cerc de interese între Cosmin Popescu și Daniel Burlan, prin fostul secretar de stat Ionel Manțog, scrie stiripesurse.ro.

Președintele Comitetului Director al Complexului Energetic a fost, de asemenea, implicat în dosarul penal „Masa Caldă”, alături de alți directori din minerit și energie.

În cadrul CE Oltenia, a fost doar angajat, însă Daniel Burlan și-a permis două case, una de 138 mp2 construită în municipiul Motru și a doua de 70 mp2 cumpărată în București. Acesta mai deține aproximativ 1200 mp2 de teren intravilan în Motru și alți 620 mp2 în Tg. Jiu.

Cine este Marius Negru, finul Președintelui CJ Gorj, Cosmin Popescu

Marius Negru a fost membru al CJ Gorj, condus de nașul său, Cosmin Popescu. Deși este un simplu inginer, în declarația sa de avere are trei mașini (toate străine), de la VW la Audi sau Renault, o casă și un apartament. Acesta are însă și datorii, deoarece a împrumutat 25.000 lei în 2020, cu scadență în 2022, de la un IFN.

A studiat la Universitatea „Constantin Brâncuși” și a lucrat la Hidroelectrica. Și totuși, a fost numit membru în Directoratul CE Oltenia.

De asemenea, soția sa conduce o companie, RND CONNEXIONS SERV SRL, care în anul 2015 a avut o cifră de afaceri de peste 1 milion de lei, înregistrând multiple contracte cu Compania de Apă Oltenia sau cu diverse primării din județ.