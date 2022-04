Pensionarii din România trebuie să știe ce se va întâmpla cei pensiile lor. În acest sens, Marius Budăi vine cu noi informații. Potrivit ministrului Muncii, la momentul actual, 2,3 milioane de dosare au fost deja introduse în aplicaţia elecronică, pe categorii de stagii.

Totodată, ministrul a explicat că există mai multe diferențe la aplicare, el făcând referire la stagiul de cotizare.

„Sunt diferenţe la aplicare şi din cauza indicelui de corecţie, dar şi dacă a ieşit pe Legea 19, dacă a ieşit pe Legea 263, la ce stagiu și s-a împărţit, alţii au avut 25, alţii au avut diferite stagii de cotizare la care li s-a împărţit. De aceea avem nevoie şi de aceea am scris Legea 127. Că s-a întrerupt cursul ei, că s-a trecut în PNRR”, a spus ministrul.

Cum vor fi recalculate pensiile

În ceea ce privește categoriile de stagii, potrivit acestuia, este vorba despre stagiul asimilat și stagiul contributivi, astfel încât fiecare pensie să fie luată în calcul într-un mod corect. Totodată, el a mai adăugat și că se va merge pe principiul legii care prevede o majorare anuală cu inflaţia.

„Recalcularea, am spus foarte clar şi aşa şi facem: avem 2,3 milioane de dosare deja introduse în aplicaţia elecronică, pe categorii de stagii – că vorbim de stagiu contributiv, că vorbim de stagiu asimilat, că vorbim de sporuri care au fost luate în calcul sau sporuri care nu au fost luate în calcul.

Am scris şi în programul de guvernare că mergem pe principiul Legii 127 – lege care prevede o majorare anuală cu inflaţia şi 50%… am dat 10% în acest an şi vom aplica”, a mai declarat Marius Budăi.

Nicolas Schmit, despre majorarea pensiilor

Menționa faptul că, despre pensii a mai vorbit și Nicolas Schmit, comisarul european pentru Muncă şi Drepturi Sociale, în urmă cu câteva săptămâni. Acesta preciza că pensiile mici din România sunt rezultatul salariilor mici.

„În mod normal, sistemul de pensii reflectă şi situaţia economică, nivelul salariilor. Atunci când ai salarii mici, ai şi pensii mici. Cred că acest lucru trebuie analizat în contextul mai larg al economiei şi în contextul mai larg al salariilor. Din ce ştiu eu, sunt pensii în România care sunt foarte mici şi care nu împiedică oamenii să fie în risc de sărăcie”, a spus comisarul UE Nicolas Smith.

Pe de altă parte, oficialul a tras și un semnal de alarmă cu privire la situația pensionarilor cu venituri extrem de mici. Mai exact, acesta declara că nu este normal ca un pensionar să nu poată să își cumpere mâncare și să nu își poată plăti facturile cu suma încasată lunar.