Pensiile speciale ale parlamentarilor vor fi eliminate. Fenechiu: „Putem face o sesiune extraordinară”

Totodată, liderul senatorilor PNL subliniază că formațiunea a „deziderat” eliminarea pensiilor speciale „de multă vreme”.

„PNL a avut ca deziderat eliminarea pensiilor speciale și nu de azi, de ieri, de multă vreme. PNL rămâne un susținător al eliminării pensiilor speciale, iar ca avocat vă spun că trebuie să așteptăm decizia Curții, să vedem care sunt motivele pentru care legea ar fi încălcat procedural regulile de emitere a unei asemenea legi și cu siguranță, trebuie revenit, ținând cont de toate obiecțiile CCR, cu o procedură care să nu fie viciată”, a declarat Daniel Fenechiu la RFI.

„Într-o lună, în mod așezat, această problemă poate fi rezolvată”

Acesta a fost întrebat și de ce nimeni din Parlament nu și-a dat seama anul trecut că procedura de adoptare a legii este neconstituțională.

„Nu am văzut nimic care la momentul respectiv să-mi tragă vreun semnal de alarmă, că ar exista vreo problemă. Chiar nu știu ce are în vedere Curtea, pentru că avea procedura de urgență declarată, avea rapoartele de rigoare, a avut o majoritate fantastică, adică exceptând 30 de parlamentari care s-au abținut să voteze, toți cei care au fost în sală au votat pentru, deci nu-mi dau seama ce s-a greșit acolo (…). Nu am sesizat la momentul respectiv nimic.

Este posibil ca totul mergând pe repede înainte, fiind o presiune extraordinară, să-mi fi scăpat și mie ceva, însă nu am văzut nimic care să îmi dea o bănuială că ar fi neconstituțional (…). Vreau să vă asigur că în ceea ce privește PNL, în nici un caz nu ne-am dorit o formă care să pice la Curte”, a răspuns Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL crede că legea care elimină pensiile speciale ale parlamentarilor ar putea fi corectată într-o lună.

„Dacă proiectului i se dă caracterul de procedură de urgență, într-o lună, în mod așezat, această problemă poate fi rezolvată. Dacă nu va fi o lună, poate fi o lună și jumătate. Dacă intrăm în vacanță, putem face o sesiune extraordinară”, a completat Fenechiu.