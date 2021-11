Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu subliniază faptul că România a ajuns într-o situație fără precedent, iar vina cea ma mare este a statului, motiv pentru care toată lumea trebuie să afle adevărul.

Acesta susține că ”guvernul trebuie să protejeze viaţa cetăţenilor săi”, în contextul în care în ultimele luni au fost pierdute nenumărate persoane dragi, iar acest lucru este inadmisibil.

Totoată, Ciolacu a făcut un apel la dărmânarea zidului de ură dintre persoanele vaccinate și nevaccinate.

”Am pierdut prea multe persoane dragi. Mult prea mulţi. Acest lucru este inadmisibil. Statul are o mare parte din vină. Oamenii trebuie să audă adevărul (…) Nu voi minţi niciodată că am învins pandemia. Împreună putem face acest lucru. Să dărâmăm zidul de ură între vaccinaţi şi nevaccniaţi. Nu sunt români buni şi mai puţin buni”, a mai declarat Ciolacu.

În același timp, el susține că România a ajuns într-un punct critic din cauza celor doi ani de instabilitate, criză economcă, dar și sanitară, iar românii au ajuns să fie uitați de stat.

România, într-un punct critic

”România se află într-un punct critic. Au fost 2 ani pierduţi, 2 ani de instabilitate, de criză economică şi sanitară în care milioane de români au fost abandonaţi de stat. Suntem într-un punct critici care necesită o decizie fundamentală”, a afirmat Ciolacu.

Totodată, el a sublnat faptul că ”PSD e cel mai responsabil şi stabil partid din România”, adăugând că social democrații vor continua să facă toate eforturile pentru ca țara să își revină la normal.

”De aceea, PSD trebuie să facă o alegere în acest moment, iar alegerea era următoare, vom continua să criticăm o guvernare ineficientă sau ne folosim priceperea şi experienţa pentru a stabiliza ţara. Am acceptat acum această provocare pentru că PSD nu fuge de responsabilitate. Am decis să intrăm cu prima linie a partidului. Am venit cu profesionişti care au performat în mediul privat. Am venit cu medici de excepţie”, a mai declarat Ciolacu.

În același timp, liderul PSD a subliniat faptul că partidul pe care îl conduce știe cum să guverneze, iar românii au nevoie de această formațiune politică.

”Am demonstrat-o întotdeauna mai ales când am venit să reparăm dezastrul altor guvernări (…) România are nevoie de un nou drum în care statul are grijă de cetăţenii săi, în care munca este răsplătită. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat în România în ultimii doi ani. În pandemie cei bogaţi s-au îmbogăţit şi mai mult”, a mai afirmat Ciolacu.

De ce vine PSD la guvernare

”PSD intră la guvernare pentru a le fi alături celor care au luptat singuri până acum. Este momentul să le demonstrăm românilor că pot avea o guvernare care să lucreze pentru ei, nu doar pentru cei bogaţi şi privilegiaţi”, a mai declarat liderul PSD.

Totodată, el a subliniat faptul că PSD a ajuns la guvernare în momente dificile pentru români, crescând veniturile și ajutându-i, iar asta se va întâmpla și acum.

”PSD a venit la guvernare în momente grele şi a crescut veniturile. Aşa vom face şi acum. Aducem mai mulţi bani la buget, dar şi în buzunarele oamenilor. PSD a guvernat pentru oameni, aşa va face şi acum”, a adăugat Ciolacu.

Referitor la măsurile sanitare, Ciolacu spune că acestea trebuie luate şi comunicate de profesioniştii din sănătate.

”Politicienii să facă un pas în spate. Să nu luăm măsuri aberante, ci de bun simţ. România a fost nepregătită pentru valul 4. Guvernarea trebuie să intervină eficient în lupta cu pandemia. Accesul la medicamente virale, testare exitinsă şi noua campanie de vaccinare. Fiecare român să aibă acces la sănătate”, a mai afirmat liderul PSD.