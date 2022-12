Originară din Orientul Mijlociu și America Centrală, planta de hibiscus a fost apreciată de mii de ani pentru proprietățile sale medicinale și pentru piele. Ceaiul de hibiscus are o culoare magenta superbă și un gust acidulat, fructat, iar beneficiile sale asupra pielii sunt tot mai apreciate.

Un foarte bun anti-inflamator datorită antioxidanților

Ceaiul de hibiscus este un foarte bun anti-inflamator, datorită nivelului său bogat de antioxidanți, inclusiv vitamina C și beta-caroten. De asemenea, conține un pigment vegetal anti-inflamator specific, numit antocianină. Toți acești antioxidanți ajută la neutralizarea radicalilor liberi, care sunt responsabili pentru semnele de îmbătrânire de pe față, cum ar fi petele pigmentare și ridurile fine, potrivit Mindandbodygreen.

Ajută la creșterea producției naturale de colagen

În plus, hibiscusul conține un antioxidant numit miricetină. Acest compus suprimă colagenaza, o enzimă care vizează și degradează colagenul. Nivelurile de colagen din piele scad în mod natural pe măsură ce îmbătrânim, dar miricetina poate ajuta la întârzierea acestui proces și la menținerea pielii mai suple și întinse. În plus, datorită conținutului de vitamina C al plantei, ceaiul de hibiscus ajută la creșterea producției naturale de colagen a organismului.

Așa cum se știe, vitamina C este necesară pentru sinteza colagenului. Având în vedere aceste avantaje, nu e de mirare că mulți consideră ceaiul de hibiscus un adevărat ”booster de colagen al naturii” pentru piele. Nu doar că acesta contribuie la procesul natural de producție a colagenului, dar poate încetini degradarea acestuia.

Contribuie la sănătatea ficatului

Proprietățile antioxidante ale ceaiului de hibiscus pot contribui la menținerea sănătății ficatului. Studiile au arătat că ceaiul de hibiscus este bun pentru sănătatea ficatului, prin prevenirea acumulării de grăsimi, care poate duce la ciroză, cancer hepatic și insuficiență hepatocelulară.

Cum se prepară

Ceaiul de hibiscus se găsește sub formă de pliculețe sau vrac și poate fi preparat cu ușurință. Se adaugă un pliculeț sau o lingură cu flori de hibiscus uscate într-o cană, se toarnă apă fierbinte și se lasă la infuzat pentru cinci minute. Se strecoară și se bea cald sau rece, îndulcit cu o lingură de miere. Opțional, poate fi adăugată si o felie de lămâie și câteva frunze de mentă.