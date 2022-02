De aici, probabil, și interesul manifestat de oameni când apare un nou studiu dedicat acestui subiect. O astfel de cercetare a apărut recent în Journal of the American College of Cardiology, informează 12tomatoes.

Conform noii cercetări, s-a descoperit că dacă consumăm o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi, este mai puțin probabil să murim din cauza problemelor cardiace, cancer, probleme respiratorii sau boli neurodegenerative.

Autorii studiului au analizat 60.582 de femei și 31.801 de bărbați. Cercetarea a fost condusă de, Marta Guasche-Ferre, profesor la Harvard, care s-a asigurat că niciunul dintre participanți nu avea cancer sau probleme cardiace atunci când studiul a început, în 1990.

Participanții au primit un chestionar, în care au răspuns, la fiecare patru ani, ce tipuri de grăsimi și uleiuri au consumat cel mai des, inclusiv pentru gătit.

Risc general de deces cu până la 34% mai mic

Potrivit cercetării, cei care au consumat mai mult ulei de măsline aveau și mai multe șanse să mănânce mai multe fructe și legume, să fie activi fizic și să fumeze mai puțin.

”Cei care au înlocuit 10 grame de margarină, unt, maioneză sau grăsime din lactate cu aceeași cantitate de ulei de măsline au avut un risc general de deces cu până la 34% mai mic decât persoanele care au consumat puțin sau deloc” potrivit Martei Guasch-Ferre.

”Studii anterioare au fost efectuate pe populațiile mediteraneene și europene, unde consumul de ulei de măsline tinde să fie mai mare”, a spus autoarea.

Comportamente sănătoase

Un accent pe comportamente sănătoase a fost găsit în rândul bărbaților și femeilor care au consumat mai mult ulei de măsline, a spus Guasch-Ferre.

Erau practic mult mai activi fizic sau mâncau mai multe fructe și legume.

Legătura dintre uleiul de măsline și un număr mai mic de decese este una nouă

Legătura dintre uleiul de măsline și un număr mai mic de decese cauzate de boli ale creierului este una complet „nouă”, a scris Susanna Larsson, profesor asociat de epidemiologie la Institutul Karolinska din Suedia.

„Având în vedere lipsa de strategii preventive pentru boala Alzheimer și morbiditatea și mortalitatea ridicate legate de această boală, această constatare, dacă este confirmată, are o importanță majoră”, a adăugat ea.