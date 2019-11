ABSL: Cifra de afaceri a industriei de business services din România a ajuns la 4,5 miliarde euro

Astăzi are loc cea de șaptea ediție a conferinței naționale a industriei de business services - "Every human step takes us to the digital evolution", organizată de Asociaţia Business Service Leaders în Romania (ABSL). Cu această ocazie se lansează raportul anual al industriei, care prezintă o sinteză a sectorului și a tendințelor sale. La eveniment participă peste 500 de persoane și peste 100 de companii active în această industrie.