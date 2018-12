A fost concediată! Nimeni nu se aștepta la asta: Decizia șocantă a postului Kanal D

Kanal D a anunţat debutul celui de-al cincilea sezon al emisiunii Bravo, ai stil. Se cunoaste faptul că prima ediţie va fi difuzată pe 31 decembrie, dar postul nu a dezvăluit când va fi rulat continuarea reality-show-ului. De asemenea, noul sezon vine cu surprize neplăcute pentru fanii acestui jurat.

Juraţii emisiunii vor fi Raluca Bădulescu, Cătălin Botezatu şi Maurice Munteanu. Iulia Albu nu va mai fi prezentă în continuarea acestei emisiuni.

„Sunt foarte nerabdatoare sa revenim in fata telespectatorilor cu o emisiune atat de iubita, care a schimbat, inca de la lansare, viata celor care apreciaza estetica vestimentara, modul in care este purtata o tinuta si in care hainele vorbesc despre personalitatea noastra.

Ma bucur ca a devenit un adevarat ghid pentru cei de acasa, si pentru concurente, prin sfaturile pertinente transmise, cu buna credinta si pasiune, de membrii juriului ! Incepe un nou sezon, o noua calatoriei pentru acele tinere care isi doresc sa demonstreze ca sunt creative, talentate si ca merita marele premiu de 100. 000 de lei si titlul de ! Le doresc succes concurentelor si abia astept sa ne cunoastem din ce in ce mai bine pe platourile de filmare.", a declarat Ilinca Vandici.

Noul sezon al show-ului vine cu o serie de noutăţi. Orice ţinută poate fi schimbată, iar concurentele vor putea să apeleze la Retouch Studio. În plus, Cristina Mihaela, fostă concurentă a show-ului, va apărea din nou în emisiune, conform Paginademedia.ro.