Dat dispărut de mai multe săptămâni, Evgheni Prigojin a apărut într-o înregistrare video cu un mesaj pentru luptătorii săi care au ajuns în Belarus.

Prigozhin once again appeared. He spoke to 'his' mercenaries in Belarus. He said that what is happening at the front lines in Ukraine is a shame, and that Wagner should not participate in it.

"We will wait untill we can show ourself to the fullest," he added. pic.twitter.com/JJh91x8iTj

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 19, 2023