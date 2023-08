Bob Barker, un prezentator intrat în legenda televiziunii americane după ce a prezentat timp de peste 35 de ani emisiunea-concurs „The Price is Right” (Prețul corect), a murit la vârsta de 99 de ani, a anunţat sâmbătă agentul său, citat de AFP.

Bob Barker, the affable host for over three decades of TV game show „The Price is Right” and an outspoken animal rights activist, has passed away aged 99, his publicist confirmed Saturday.https://t.co/JgIHxNu5l9

