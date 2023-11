A murit solistul trupei The Night Cafe, Sean Martin

Sean Martin s-a stins. Membrii formației au dat vestea șocantă pe rețelele de socializare, aducând un ultim omagiu „celui mai bun din copilărie”, scrie Daily Mail.

Chitaristul Josh Higgins, în vârstă de 26 de ani, bateristul Carl Dillon, în vârstă de 27 de ani, și basistul Arran O’Connell (26 de ani), au dat o declarație comună în care se spune: ”Suntem devastați să anunțăm moartea bruscă a celui mai bun prieten pe care l-am avut. Cuvintele nu pot descrie durerea pe care o simțim acum. Ne luptăm să procesăm totul. Cerem tuturor să respecte confidențialitatea familiei și a prietenilor lui Sean în această perioadă dificilă”.

„Sean nu a fost doar un coleg de trupă, ci și cel mai bun prieten din copilărie, cu care am împărtășit atât de multe amintiri chiar înainte de a înființa trupa. Am adunat atâtea amintiri și am realizat lucruri la care doar visam și pe care le vom prețui pentru totdeauna. Amintirea lui va rămâne veșnic în inimile noastre și prin muzica pe care a dăruit-o tuturor. Odihnește-te în pace, Sean”, se mai spune în mesaj.

Cauza decesului lui Sean nu a fost anunțată.

Anul trecut, Sean a dezvăluit că se luptă cu o boală misterioasă

Anul trecut, Sean a dezvăluit că are probleme de sănătate și că are nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a lupta cu o boală misterioasă. Într-un mesaj postat, în aprilie, pe Facebook, el spunea fanilor:

„Unii dintre voi știți că am avut probleme de sănătate în ultimii câțiva ani, ceea ce a fost un obstacol imens pentru trupă. Să fiu sincer, a fost destul de greu. Din fericire, deși am avut recent un diagnostic care explică ce se întâmplă cu mine, înseamnă că trebuie să mă operez săptămâna viitoare, chiar de ziua mea”.

Numele trupei, inspirat de un tabloul al lui Vincent van Gogh

The Night Cafe, trupă al cărei nume a fost inspirat de un tabloul celebru al lui Vincent van Gogh, s-a format în 2013 și a lansat două EP-uri: Get Away from the Feeling și Bunkbed, în 2017 și 2018, înainte de a lansa albumul de debut ”0151” în 2019.

Grupul din Liverpool a cântat în deschiderea concertelor celor de la The Wombats – formată din Matthew Murphy, Tord Øverland Knudsen și Dan Haggis, aceștia aducând și ei un omagiu online pentru Sean Martin.

„Ne pare rău că acești băieți au pierdut o voce precum a lui Sean. Era cel mai simpatic tip pe care l-am cunoscut în turnee. Ca să nu mai vorbim de cât de talentat era. Gândurile noastre sunt cu voi toți și cu apropiații lui Sean. Multă dragoste și amintiri frumoase”.

Mesajul emoționant al mamei artistului

Mama lui Sean, Catherine, a mulțumit fanilor pentru sprijinul acordat, postând următorul mesaj: „Vă mulțumim tuturor pentru dragostea și mesajele de susținere după dispariția fiului nostru frumos și talentat, Sean. Muzica lui, melodiile pe care le-a scris, zâmbetul, inima și sufletul lui erau averea noastră Vocile voastre sunt o mângâiere pentru noi toți în acest moment”.