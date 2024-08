Doliu în lumea artistică. A murit un cunoscut actor

Doliu în lumea artistică. Robert Logan, actorul american care a încântat generații la rând cu rolurile sale, cunoscut mai ales ca protagonist în serialul polițist „77 Sunset Strip”, a murit, zilele trecute, la vârsta de 82 de ani. Logan a murit din cauze naturale în locuința sa din Florida.

„A fost întruchiparea bunătății, idealul platonic al iubirii conjugale sau familiare”, a spus familia lui Logan într-o declarație pentru People.

Cei care i-au stat alături până în ultima clipă au mai declarat că s-au simțit ”atât de norocoși și de binecuvântați” să fie în preajma lui, încât acum simt că vor fi mai singuri. Logan a murit cu doar trei săptămâni înainte de a împlini 83 de ani, scrie New York Post.

Primul său rol major a fost în serialul „77 Sunset Strip”

În anii 50, familia lui Logan, s-a mutat din Texas în Los Angeles. Aici, Logan a primit o bursă pentru a juca baseball la Universitatea din Arizona, Tucson, unde a fost descoperit de un agent de la Warner Bros, în căutarea de tinere talente.

Primul său rol major a fost în serialul „77 Sunset Strip”. Logan a interpretat rolul agentului de securitate J.R. Hale. A jucat timp de două sezoane, din 1961 până în 1963. Ulterior, a fost distribuit în serialul de acțiune și aventură „Daniel Boone”.

Pe marele ecran, Logan a primit un rol principal în filmul „Wilderness Family”, iar apoi a jucat în producția „The Adventures of the Wilderness Family”, precum și în cele două continuări ale sale„The Further Adventures of the Wilderness Family” din 1978 și „Mountain Family Robinson” din 1979. Cinefilii l-au admirat și în filmele „The Sea Gypsies”, „Across the Great Divide”, „Kelly” și „A Night in Heaven”.

Ultima apariție pe marele ecran a fost cea din filmul din 1997 „Redboy 13”

Ultima sa apariție pe marele ecran a fost cea din filmul din 1997 „Redboy 13”. În 1985, Logan s-a căsătorit Alina Milián, o stewardesă la compania Pan Am, un cunoscut model brazilian. S-a retras din actorie după ce s-a născut fiul lor.

Potrivit necrologului, Alina „s-a dedicat cu devotament îngrijirii soțului ei, în timp ce acesta se lupta cu probleme mari de sănătate.

Moartea unui alt actor a îndoliat recent lumea filmului

Dispariția sa vine la doar o lună de la moartea unei alte legende a filmului american. Actorul James Siikking, cunoscut pentru rolurile interpretate în seriale precum „Hill Street Blues” și „Doogie Howser”, a murit, luna trecută, la vârsta de 90 de ani. Sikking suferea de demență și a murit la casa sa din Los Angeles, unde era înconjurat de familie până în ultimele clipe. Impresarul său, care a anunțat decesul, a postat următorul mesaj:

„Într-o carieră remarcabilă, de peste cinci decenii, chipul emoționant al lui Sikking ne-a oferit dramă, comedie, tragedie și de fiecare dată personaje și povești amuzante. Personajele sale se regăsesc în filme de televiziune, pe scenă sau în diverse producții cinematografice. Talentul și imaginația lui au intrigat și încântat publicul”.

Cel mai cunoscute roluri rămân cele din serialele de televiziune „Hill Street Blues” și „Doogie Howser”, scrie Deadline.

Pe marele ecran, Sikking a jucat alături de Frank Sinatra și de Elvis Presley

Sikking a avut a jucat și pe scenele din America, în piese precum „Exit Strategy”, „The Big Knife”, „Put Them All Together”, „Nobody Loves an Albatross”. Într-un interviu din 2017, actorul declara că i-a plăcut cel mai mult să joace în roluri de comedie: Toată lumea spune că sunt greu de făcut, dar depinde, a spus el.