Bean a suferit un accident vascular cerebral pe 11 decembrie, a informat presa locală, citată de Kmg.com.

Cântăreața, care a contribuit la înființarea grupului de muzicieni din East Tennessee, a cântat pe mai toate scenele americane timp de aproape șapte decenii.

A murit Peg McKamey Bean. „Acum este în prezența Celui despre care a cântat atât de mult timp”

Moartea ei a fost anunțată marți într-o postare pe Facebook. ”În această dimineață, devreme, minunata noastră Peg ne-a părăsit pentru a fi lângă Domnul. Acum este în prezența Celui despre care a cântat atât de mult timp”, a scris familia. „Vă rugăm să vă rugați pentru familia noastră”, se mai spune în mesaj.

The McKameys este un grup muzică gospel care a cântat în toată țara.

Bean a fondat grupul în 1954, împreună cu surorile ei, Carol și Dora. Din grup au făcut parte și chitaristul Ruben Bean, care s-a căsătorit cu Peg la 29 iunie 1959.

A început să cânte gospel la vârsta de cinci ani la biserica locală, pentru ca mai târziu să primească primele lecţii de canto de la profesorul James Earle Hines, directorul corului. La vârsta de 12 ani mama sa adoptivă a murit, fiind luată de mama sa biologică. S-au stabilit la San Francisco.

McKameys au cântat aproximativ 130 de zile pe an, la Dollywood din Pigeon Forge, Tennessee.

Muzica gospel își are originile în imnurile bisericești specifice comunităților de culoare din SUA și începutului de secol XX.

Repertoriul grupului cuprindea câteva dintre cele mai frumoase titluri ale muzicii gospel, melodii precum „Lord, I’m Coming Home”, „Surely God is Able”, „There Will Be Peace in the Valley”, „O Happy Day”, „Amen” sau „When the Saints Go Marching In”.

Cântărețul de muzică gospel Pedro Henrique a murit pe scenă, în timp ce cânta

La jumătatea lunii decembrie, cântărețul brazilian de muzică gospel, Pedro Henrique, în vârstă de 30 de ani, s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert și a murit subit.

Un videoclip viralizat pe X arată momentul în care Henrique s-a prăbușit pe spate, pe scenă în timp ce cânta.

Potrivit Daily Mail, Henrique interpreta cântecul „Vai Ser Tão Lindo” la „un eveniment religios” care era transmis online când s-a prăbușit. Titlul cântecului respectiv se traduce prin „Va fi atât de frumos”.

„A fost un om foarte devotat, și ca soț și tată. O persoană pe care toată lumea și-ar dori să o aibă aproape”, a scris Todah Music, casa de discuri cu care cântărețul a fost asociat, într-un comunicat care confirmăa decesul artistului.

Pedro Henrique a interpretat în principal muzică gospel. De asemenea, a fost compozitor și producător muzical. Și-a început cariera în industria muzicală în 2015, după ce a început să posteze videoclipuri cântând pe YouTube. S-a alăturat apoi unei trupe locale și a lansat un album, înainte de a-și începe cariera solo în 2019, a scris ziarul The Sun.