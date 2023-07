În copilărie, Betty Jean Striegler născută în Hawthorne, California, în 1929, a făcut parte din trupa de actori, cântăreți și dansatori Meglin Kiddies

Cunoscută mai ales din Tarzan

Actrița americană Betta St. John era cunoscută mai ales pentru rolul din două filme cu Tarzan, iar anunțul morții a fost făcut de Metro UK. Actrița a fost, de asemenea, cântăreață și dansatoare care a lucrat pe Broadway, în West End și în filme de la Hollywood.

Ea a jucvat rolul lui Liat în producția originală de pe Broadway a spectacolului South Pacific și a jucat rolul unei prințese alături de Cary Grant și Deborah Kerr în comedia romantică MGM Dream Wife. Originară din California, actrița a jucat rolul uneia dintre supraviețuitoarele unui accident de avion, care a fost urmărită de un crocodil în Tarzan and the Lost Safari (1957) – primul film cu Tarzan după 15 ani și primul film color – și apoi a revenit pentru Tarzan the Magnificent (1960).

Moarte din cauze naturale

Ambele filme l-au avut ca protagonist pe Gordon Scott în rolul Regelui Junglei. St. John a murit pe 23 iunie din cauze naturale, la un centru de îngrijire asistată din Brighton. Moartea ei a fost confirmată pentru The Hollywood Reporter de fiul ei, producătorul TV Roger Grant. Născută Betty Jean Striegler în Hawthorne, California, în 1929, St. John a făcut parte, în copilărie, din trupa de actori, cântăreți și dansatori Meglin Kiddies, lucrând alături de actori precum Shirley Temple. Și-a făcut debutul în cinematografie la vârsta de 10 ani cu un rol necreditat în filmul Destry Rides Again din 1939, în care au jucat James Stewart și Marlene Dietrich.

Deși a jucat în mai multe filme în anii 1950 și 1960, printre care The Robe, The Dream Wife și The Student și High Tide at Noon, precum și în cele două filme Tarzan, ultima ei apariție pe ecran a fost în Horror Hotel din 1960. Într-un interviu acordat în 2008 pentru Record Gazette, St. John a catalogat ultimul ei film drept o rușine.